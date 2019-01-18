【米線地圖🍜第21碗】元朗優之米　$38花膠魚翅雞湯米線美顏之選

花膠雞湯配米線？！《開罐》米線地圖第21集，米線專員Ruby專程到元朗，一試「優之米」的花膠魚翅雞湯米線，到底係咪真材實料？去片！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即睇元朗優之米食評短片 👇👇👇

總評：★★★★☆

位於元朗的優之米開業不久，以花膠雞湯做招徠，咦？花膠魚翅雞湯米線才售38元？Ruby當然要為大家試試，以防有詐！每碗米線附上花膠一片、冬菇一顆及魚翅一塊，量不算多，但這個價錢來說十分抵食！花膠口感饒有彈性，但未有在口中留下「漿口」的感覺。雞湯實色而且濃厚溜滑，十分暖胃！

+ 7 + 6 + 5

抵食指數：★★★☆☆

其實38元只是開張優惠價，花膠魚翅雞湯米線（小）原價售68元，比較起來就沒那麼划算了。撇開花膠雞湯不說，其他小鍋米線則由45至58元不等，多為一餸而且未連飲品，在米線之中算是較貴。

配料多元化：★★☆☆☆

這店主打花膠、魚翅、鮑魚等「高級食材」的Mix & Match，小鍋米線配料也只有牛𦟌、豬扒、口水雞、手撕雞等等可選，在配料上的選擇比較少。

環境舒適度：★★★★★

店舖小小，裝潢別致，磚牆設計酷似甜品店，用來打個靚卡也不失禮。木質桌子富質感，採用有軟墊及靠背的椅子，冷氣也十分充足，環境給個滿分！

獨食指數：★★☆☆☆

這裡比較適合兩個人來吃，因為二人套餐抵食很多！而且這裡沒有售一人份的小食，一個人來吃真的很飲恨啊啊啊。

小心中伏位：兩小伏💀



💀 本身花膠魚翅雞湯米線是不配雞的，若要加一個例牌雞件需外加38元。順帶一提，這裡的雞是店家自己浸的，Ruby試過覺得肉質夠嫩滑，如果兩個人一起去，不妨點個例牌Share！

💀 38元的花膠魚翅雞湯米線只是開張優惠價，優惠完結時間未定，一心要以超抵價試食的朋友，記得要先問清楚啦！

【食飽有下場】 踏出優之米轉左，可以見到台灣知名連鎖飲品店「醋頭家」的香港分店！這裡不只售賣黑糖珍奶，最特別是果醋類飲品。「呷醋」能促進腸臟蠕動，吃飽就去「呷呷醋」吧！

優之米

地址：元朗合益路10－28號好景洋樓地下8號舖

​電話：3462 2641

營業時間：11:30－23:00

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