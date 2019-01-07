大學生成績被嘲預告自殺　4000同學打氣：他們不懂你的努力

一名大學生在論壇Dcard發文，指自己在學業上，明明一次又一次地嘗試，但總被身邊人埋怨「不夠努力」，預告想在畢業之後自殺。帖文在短短一天獲逾4000暖心網民打氣，令她最終回心轉意。

一名台灣女大學生

最近在大學生論壇Dcard上匿名發文

預告畢業後自殺：

「我不知道要怎麼忍受總是有人在我耳邊

說著我不拿手的科目

只是因為我不夠努力

…

我嘗試了一遍又一遍

我就是無法讀好

但是沒有人對我說過夠了

說一句你辛苦了 說你盡力就好了

…

就不知道該怎麼活下去」

樓主原文。（網上截圖）

發文引起其他同學關注

一天的時間有逾600人留言

超過4000人按「心心」打氣

留言支持樓主不要放棄生命

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你沒有對不起任何人，他們不懂你有多努力。

有的時候別人講出來的話，我們不用把全部都接受起來，我明白妳很在意，但這個世界只有一個獨特的妳。

我覺得你很棒啊，至少你都沒放棄繼續讀下去！！為什麼不放棄讀書反而要放棄人生呢？

現在讀的書，不能完全定義妳的人生，別讓身邊的人影響到自己了。

真的辛苦了！妳做得很好！撐到了現在，認真又扎實的努力著，讓我們一起相信，妳為自己付出的努力，在未來都會是值得的！

笑一個，明天不一定會更好，但妳不到明天看看，怎麼知道有什麼好事發生？

每個人都是獨一無二的，感受不同 接受度也不同，個人的看法不能套用在每個人身上。

別人無法了解你的痛苦，又何必忍受他們的話呢？

不要為了「讓他們開心」而活，要為了「讓自己開心」而活。

不要在意別人怎麼想，自己的感受只有自己知道，那些只會說風涼話的人，妳就當作耳邊風吧～

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其他暖心留言：

+ 4 + 3 + 2

看到大家的溫暖回應以及鼓勵

樓主亦回心轉意

她更透露匿名發文

是因為想找人傾訴

但又不知道怎麼跟身邊朋友開口

以為文章會被洗掉

沒想到會獲得這麼多留言支持

再一次感謝各位的安慰，我會努力調適自己的，謝謝

幸好樓主最後回心轉意。（網絡截圖）

小編看到最後樓主決定放棄輕生

真的很感動

我相信一眾網友都有同感

他們的一句支持和說話

成了拯救她的力量

謝謝大家！

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