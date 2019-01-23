【米線地圖🍜第22碗】川之味$35豬軟骨米線　濃郁骨膠原入口即化

《開罐 Opener》米線地圖第22集，嘉賓Wyman介紹米線專員Ruby到太子川之味，試食過這裡的豬軟骨之後，Ruby終於知道甚麼是真正的「入口即融」！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即睇太子川之味食評短片 👇👇👇

總評：★★★★☆

Wyman在太子川之味捧場多年，最推薦的就是豬軟骨！豬軟骨醃得入味，甜味很重，「入口即融」聽就聽得多，Ruby都是第一次嚐到真正入口即融的感覺！融化後滿口漿口的骨膠原感覺，真的很正！麻辣湯底味道很像__仔雲南米線的麻辣，但更辣更嗆喉。最抵讚的地方在於店家貼心地在每一桌都提供紙巾，被湯汁濺到也不怕！

好彩佢真係好平，有次我無帶錢，左摷右摷啲散銀都湊得夠埋單！ 自稱窮困大學生 Wyman

+ 5 + 4 + 3

抵食指數：★★★★★

單併麻辣米線售32至35元，取決於所選配料，加配料每款加7至8元，算是十分划算。

配料多元化：★★★★☆

可選配料達42款，大部分算大路貨色。Ruby私心大推入口即融豬軟骨，是必點之選！

環境舒適度：★☆☆☆☆

地方狹小，舖位窄長，桌子零零落落地放了共8至10張，而且人流超多，吃完就要馬上離座。而桌子用上木桌、椅子則是圓形木凳，冷氣也屬一般，環境不算太舒適。因為人流太多，拍攝當天還被姨姨趕離場，唯有外賣到公園吃了嗚嗚。

獨食指數：★★★★★

這裡的米線配料竟然可以挑選雞翼，實在是一個人去吃飯的福音！Ruby當天到場亦發現不少人是一個人來吃，快快吃完快快走，更符合這裡的「文化」！

小心中伏位： 三小伏💀💀💀

💀 芽菜、韭菜超級多，比得上米線的份量！所以不太喜歡的話就要走芽菜了！

💀 可能因為太忙碌了，這裡的姨姨有點兇，要是想太久或是坐太久都可能會被罵！

💀 這裡星期日休息，小心不要摸門釘！

【食飽有下場】 附近有多間茶飲店，「花甜囍室」、「一茶詞」等都超受歡迎！而最得我心的就是位於西洋菜街的「丸茶手作」，這裡的芋泥鮮奶奶香濃滑，芋泥綿密不會過甜，值得一試！

川之味

地址：太子通菜街212號地舖

電話：2789 3892

營業時間：11:30－00:00（逢星期日休息）

看更多米線評比！

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