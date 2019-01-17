韓版《花樣男子》、《原來是美男》　盤點5套2009年首播的韓劇

想當年，小編是因為看了韓版《花樣男子》才進了韓流坑。數數手指，原來這套劇今年已經播出10年了！除了《花樣男子》之外，還有哪些韓劇今年迎來10周年？

《花樣男子》

【1】花樣男子



2009年1月播出的韓版《花樣男子》，

可說是帶動整個韓流的一套劇。

相信不少人都是因為這套劇踏進韓流吧！

劇集的主演在劇集播出後人氣急升，

其中李敏鎬、金賢重更成為了

當時不少少女的一號男神。

除了劇情好看之外，

這套劇的每一首OST也十分好聽！

韓版的F4，小編認為真是「很高汁」

【2】原來是美男



繼《花樣男子》後，

《原來是美男》亦是當時必追劇之一。

講述朴信惠女扮男裝 ，

與張根碩、鄭容和和李弘基組成

偶像組合「A.N.JELL」。

其中這首《Promise》更唱得街知巷聞。

不少粉絲都十分支持這隊組合

在現實中真正出道！

《原來是美男》

【3】拜託小姐



《拜託小姐》由尹恩惠、尹尚賢

和丁一宇主演。

講述尹恩惠為千金小姐，

但目中無人、性格十分差。

因為一次車禍遇上了尹尚賢，

之後尹尚賢決定要改變她的性格，

自行上門當她的隨行管家。

《拜託小姐》

【4】聖誕會下雪嗎？



就算未看過整套劇，

應該也會聽過

或者偶爾看過一兩集，

因為TVB和有線經常重播此劇。

故事的結構，

就像一般韓劇一樣，

都是「狗血」的設定。

值得注意的是，

原來金秀賢和宋仲基也有份出演！

金秀賢演男主角的少年時期，

而宋仲基則演女主角的哥哥。

《聖誕會下雪嗎》

【5】IRIS



《IRIS》是韓國首部動作諜報劇，

講述在NSS情報局工作的

李炳憲和金泰熙所遇到的事情。

劇集拍得像電影一樣，

每集劇情亦為緊湊，

故得獲得一致好評，

惟結局李炳憲竟然死去令人覺得惋惜。

因為高收視，

IRIS其後更被拍為電影

以及再推出電視劇續集。

《IRIS》

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