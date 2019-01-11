台灣美女牙醫曾參加F.I.R.飛兒樂團練習生團體

27歲的美女牙醫師劉芷伊，擁有亮眼的外貌、火辣的身材，更有牙醫的專業技術，去年8月上電視談話性節目，被PO到PTT上引來網友的關注。其實劉芷伊曾嚮往當歌手，卻因為父親的離世轉變了她的想法，之後走出陰霾並通過醫師國考，目前在牙醫診所執業。

劉芷伊（Facebook）

劉芷伊在2018年上電視節目暢談醫院實習趣聞，一身紅色低胸的火辣服裝引起觀眾注目，還有人發現導播「偏心」一直拍她，影片上傳到網路上引來網友討論，許多人大讚「太正了」，還有人說「太亮眼了吧，真的可以往演藝圈發展啊」、「勝利組中的勝利組」，也有網友開玩笑的表示「這集看得很不專心」、「爆乳會害病人充血」、「我覺得我牙齒有點不舒服了」、「這牙醫師門診要爆滿了」。

不過劉芷伊從小就有歌手夢，最後會成為牙醫師與父親有關。據報導，劉芷伊的父親是大學教授，母親是國中老師，出生在書香世家的她，學習能力強，專注度高，因此課業方面表現的非常優異，高中還進入台中女中物理實驗班就讀。

劉芷伊（Facebook）

不過父母要求嚴謹又注重升學，讓個性冷漠內向、驕傲又倔強的劉芷伊不時與父親對抗。她大一時無視家人反對，不僅組樂團，還寫歌、到酒吧駐唱，甚至還參加網路美妝雜誌所舉辦的模特兒選秀比賽，最後更拿到冠軍。領獎當天，主辦單位要求她簽經紀約，否則撤銷名次並沒收獎金，讓她憤而放棄冠軍頭銜。

劉芷伊（Facebook）

劉芷伊大三時，更因緣際會獲選加入由F.I.R.飛兒樂團阿沁所創立的TPI練習生團體，在經過一連串培訓後，卻因為課業繁重，加上那年父親因憂鬱症自殺過世，劉芷伊只好退出，斷了明星夢。父親的離世讓劉芷伊懊悔、自責，自我封閉整整一年，還好在老師與同學的協助下走出了陰霾，並努力完成學業，在2018年8月通過醫師國考，成為一名牙醫師。

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