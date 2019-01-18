韓妹原本計劃與男友去旅行　卻意外發現他外遇的證據

一段關係，除了需要大家互相喜歡大家的感覺外，信任也是十分重要。 最近一名韓妹因戀愛煩惱而向節目《戀愛的發現2》投稿，指自己原本有一名已經交往4年的男友，原來很高興地正在購票買車票，打算和男友去旅行，卻意外發現了男友有外遇的罪證。

到底她是如何發現男友有外遇？（《三流之路》劇照）

女友一直十分照顧男友



這名女網友原來有一名

比自己大兩年的男友。

雖然他們屬於「long d」戀愛，

但因為男友一直準備考試，

所以4年來她都十分照顧男友。

近日男友終於考完試，

她打算和男友一起去釜山旅行。

就在網上購買火車票的時候，

卻意外發現了男友疑似出軌的證據。



click入去睇吓這名女偵探發現了甚麼證據！

事主提分手 賤男已讀不回



事主實在忍無可忍，

決定和他分手。

在提出分手前，

她上去賤男家中取回自己的物品，

發現他已經將所有情侶物品、相片，

通通都塞在櫃子裡，

甚至連情侶戒指也沒有戴著上班。

她最終透過短訊向賤男提出分手。

她原本以為賤男怎樣也會解釋一下，

或者跟她道歉，

但他竟然已讀不回，

還將原本是他們一起拍的情侶照刪掉。

在櫃子裡發現亂糟糟的情侶物品

一周後男友開始奇怪的行動



分手一周後，

賤男突然在凌晨4點打電話給事主，

並說了一些非常荒謬的話：

「每次我們吵架後，

我會去見其他女生。

因為我覺得見完她們，

我能對你更好。」

之後，

賤男開始想和事主重新開始，

不斷發短訊道歉，

表示他還愛著事主。

就算事主多次表明不會再愛他，

但他仍然非常固執。

如果事情發生在你們身上，

你們又會如何處理？

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