一入大學就會疏遠？　令中學友誼漸疏遠5大原因

開罐
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經常都聽到人說，中學同學才是人生中最真摰、最值得維持的友誼，永遠玩得最瘋癲、相處得最舒服的，一定係「中同」。但係入到大學之後，就會發現總有一百個理由，令到大家關係疏遠。這5個令中學友誼漸疏遠的原因，你又有沒有同感？

（《歌舞青春2》劇照）

1. 【​不再日見夜見】​

中學朝八晏四，
真的是「日日見到厭」。
遇著公開試
日日都要補課的時候，
見中學同學的時間，
比見屋企人還要長。
但上到大學，
即使是一起讀同一間學校，
亦未必是讀同一個系。
要好像中學的時候每天都見
還要上同一個Lecture，
簡直是「難過登天」。

（《同班同學》劇照）

2. 【​永遠夾唔到時間】​

以前中學的時候，
大家都是讀同一間學校。
即使大家不是同班同學，
所有開學、假期
及考試時間等都是一模一樣的。
因此要約出來食飯唱K睇戲打機，
都是極容易的事。
但一上到大學，
不同大學都有不同的
開sem完sem時間，
甚至連sem break
的時間都不一樣，
有人可以有
超過一個月的時間，
亦有人可能只有一星期。
因此是沒有可能
遷就到不同人的時間。
如果見面都做不到，
又怎能維繫關係呢？

3. 【​各有各精彩】​

一踏入大學大家都會脫胎換骨
有必做的「五件事」，
大家都會認識到不同的人
有人會出pool，
會有自己的莊員Hallmate。
當每個人的生活
都各自各精彩的時候，
逐漸遺忘了中學的「大家」
也是一件很正常的事。

（《Sunny陽光姊妹淘》劇照）

（《我的ID是江南美人》劇照）

4. 【​人各有志 （性格變）】​

上面都有提到，
當大家入不同的大學，
上不同的莊，
遇到不同的人。
大家的性格及價值觀
都有可能改變，
不同於中學純樸的友誼，
當大家的目標都不同，
疏遠也是難以避免。

（《Sunny陽光姊妹淘》劇照）

5. 【​講極都係以前嘅野】​

不知道為甚麼，
明明大家仍是
十幾廿歲的年輕人
但一有中同聚會的時候，
大家就會變成「維園阿伯」，
說來說去都是以前的事。
甚麼「阿May中三時
一路跑步一路漏M」，
「F5補課時我看到
廁所有四隻腳」等等…
你以為我好想做「人肉錄音機」？
只不過大家圈子已經不同了
只講自己的事其他人又不明白
如果不說這些
還可以說甚麼呢？

 

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