一入大學就會疏遠？　令中學友誼漸疏遠5大原因

經常都聽到人說，中學同學才是人生中最真摰、最值得維持的友誼，永遠玩得最瘋癲、相處得最舒服的，一定係「中同」。但係入到大學之後，就會發現總有一百個理由，令到大家關係疏遠。這5個令中學友誼漸疏遠的原因，你又有沒有同感？

（《歌舞青春2》劇照）

1. 【​不再日見夜見】​

中學朝八晏四，

真的是「日日見到厭」。

遇著公開試

日日都要補課的時候，

見中學同學的時間，

比見屋企人還要長。

但上到大學，

即使是一起讀同一間學校，

亦未必是讀同一個系。

要好像中學的時候每天都見

還要上同一個Lecture，

簡直是「難過登天」。

（《同班同學》劇照）

2. 【​永遠夾唔到時間】​

以前中學的時候，

大家都是讀同一間學校。

即使大家不是同班同學，

所有開學、假期

及考試時間等都是一模一樣的。

因此要約出來食飯唱K睇戲打機，

都是極容易的事。

但一上到大學，

不同大學都有不同的

開sem完sem時間，

甚至連sem break

的時間都不一樣，

有人可以有

超過一個月的時間，

亦有人可能只有一星期。

因此是沒有可能

遷就到不同人的時間。

如果見面都做不到，

又怎能維繫關係呢？

3. 【​各有各精彩】​

一踏入大學大家都會脫胎換骨

有必做的「五件事」，

大家都會認識到不同的人

有人會出pool，

會有自己的莊員Hallmate。

當每個人的生活

都各自各精彩的時候，

逐漸遺忘了中學的「大家」

也是一件很正常的事。

（《Sunny陽光姊妹淘》劇照）

（《我的ID是江南美人》劇照）

4. 【​人各有志 （性格變）】​

上面都有提到，

當大家入不同的大學，

上不同的莊，

遇到不同的人。

大家的性格及價值觀

都有可能改變，

不同於中學純樸的友誼，

當大家的目標都不同，

疏遠也是難以避免。

（《Sunny陽光姊妹淘》劇照）

5. 【​講極都係以前嘅野】​

不知道為甚麼，

明明大家仍是

十幾廿歲的年輕人

但一有中同聚會的時候，

大家就會變成「維園阿伯」，

說來說去都是以前的事。

甚麼「阿May中三時

一路跑步一路漏M」，

「F5補課時我看到

廁所有四隻腳」等等…

你以為我好想做「人肉錄音機」？

只不過大家圈子已經不同了

只講自己的事其他人又不明白

如果不說這些

還可以說甚麼呢？

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