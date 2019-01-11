一入大學就會疏遠？　令中學友誼漸疏遠5大原因

經常都聽到人說，中學同學才是人生中最真摰、最值得維持的友誼，永遠玩得最瘋癲、相處得最舒服的，一定係「中同」。但係入到大學之後，就會發現總有一百個理由，令到大家關係疏遠。這5個令中學友誼漸疏遠的原因，你又有沒有同感？
（《歌舞青春2》劇照）
1. 【不再日見夜見】
中學朝八晏四，
真的是「日日見到厭」。
遇著公開試
日日都要補課的時候，
見中學同學的時間，
比見屋企人還要長。
但上到大學，
即使是一起讀同一間學校，
亦未必是讀同一個系。
要好像中學的時候每天都見
還要上同一個Lecture，
簡直是「難過登天」。
（《同班同學》劇照）
2. 【永遠夾唔到時間】
以前中學的時候，
大家都是讀同一間學校。
即使大家不是同班同學，
所有開學、假期
及考試時間等都是一模一樣的。
因此要約出來食飯唱K睇戲打機，
都是極容易的事。
但一上到大學，
不同大學都有不同的
開sem完sem時間，
甚至連sem break
的時間都不一樣，
有人可以有
超過一個月的時間，
亦有人可能只有一星期。
因此是沒有可能
遷就到不同人的時間。
如果見面都做不到，
又怎能維繫關係呢？
3. 【各有各精彩】
一踏入大學大家都會脫胎換骨
有必做的「五件事」，
大家都會認識到不同的人
有人會出pool，
會有自己的莊員Hallmate。
當每個人的生活
都各自各精彩的時候，
逐漸遺忘了中學的「大家」
也是一件很正常的事。
（《Sunny陽光姊妹淘》劇照）
（《我的ID是江南美人》劇照）
4. 【人各有志 （性格變）】
上面都有提到，
當大家入不同的大學，
上不同的莊，
遇到不同的人。
大家的性格及價值觀
都有可能改變，
不同於中學純樸的友誼，
當大家的目標都不同，
疏遠也是難以避免。
（《Sunny陽光姊妹淘》劇照）
5. 【講極都係以前嘅野】
不知道為甚麼，
明明大家仍是
十幾廿歲的年輕人
但一有中同聚會的時候，
大家就會變成「維園阿伯」，
說來說去都是以前的事。
甚麼「阿May中三時
一路跑步一路漏M」，
「F5補課時我看到
廁所有四隻腳」等等…
你以為我好想做「人肉錄音機」？
只不過大家圈子已經不同了
只講自己的事其他人又不明白
如果不說這些
還可以說甚麼呢？
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