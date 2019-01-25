【米線地圖🍜第23碗】長沙灣25年老店　$36辣炒黃鱔米線紅油鋪面

《開罐》米線地圖第23集，米線專員Ruby到長沙灣，一試紅油鋪面的黃鱔小鍋米線，外表看上去好像會很辣，會不會辣到Ruby吃不下去？去片！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★☆

黃鱔加上豬皮一起翻炒，裹滿辣油再放上米線，連米線都被「同化」變紅！黃鱔不算太吸湯，不會過辣，口感像紮實的魚肉，連著的皮則帶有彈性，有點像骨膠原的口感！而豬皮爽脆又吸湯，絕對是重口味人士必點之選，不過相比起來，豬皮就有一點太辣了。米線溜滑偏粗、米香濃厚，但掛湯力稍弱。值得注意的一點是，這裡不是提供清水，而像茶樓一樣提供茶壺及濃茶！

+ 3 + 2

抵食指數：★★★★★

黃鱔小鍋米線只售36元。其他米線售價也十分相宜，雙併米線售36元，三併則售40元，而份量也不算少，是窮人恩物！

配料多元化：★★★☆☆

配料選擇不算太多，都是炸醬、腩肉、豬潤、魚蛋等大路配料。不過黃鱔實在少見，不得不試！

環境舒適度：★☆☆☆☆

店裡放上六七張小圓桌，選用紅色圓膠凳，坐起來是不太舒服。黃鱔米線有點辣，Ruby吃得大汗淋漓，冷氣略嫌不足呢。店舖地板鋪上紅色地毯，有點小污漬，令我感覺不太舒服。

獨食指數：★★★★☆

這裡的桌子用上圓桌，正是方便搭檯的設定！這裡都是做街坊生意，不時看見一個人來到的食客，搭檯之後就和鄰座談起來了呢。

小心中伏位：一小伏💀



💀 黃鱔米線沒有辣度挑選，但本身辣炒黃鱔已經很辣，不能吃辣的讀者要小心！

【食飽有下場】 雖然有一點距離，但附近的李鄭屋漢墓博物館十分值得一去！這個古墓是法定古蹟，雖然不能踏進去近距離欣賞，但可以透過玻璃一窺內裡環境，拓闊眼界！

雲南風味過橋小鍋米綫​

地址：深水埗營盤街134號元安大廈地下

​電話：2361 5002

營業時間：10:30－23:30

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