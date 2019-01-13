【大學生】人越大越佩服小學時代的自己　六點起身　孭超重書包

進入大學之後，就愈來愈佩服小學生時期的自己，可以做到如此多高差度動作，例如六點起身。

我是過期大學生

所謂「細個想長大，但愈大愈頹廢」

有時都幾佩服小時候的自己

特別是小學生年代

簡直是OP...

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【1 六時起床】

↑↑↑ 一早起床的樣子。（網絡圖片）

現在偶爾一次8半堂都已經叫苦連天

有時候連中午堂都想走

以前為什麼可以天天六點準時起床

而且精神奕奕地上學去

真是匪夷所思

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【2 超重書包】

↑↑↑小學上學的樣子。（網絡圖片）

小學的書包重到hihi已經不是新聞

不過我們以前的確日日背著

可能以前書包太重

潛意識希望好好慰藉受傷的身心

上到大學有時連袋都不想拿

一枝原子筆就搞定

【3 上堂吃東西】

不少大學同學都會在上課食早餐。（網絡圖片）

對於大學生來說

上堂吃東西是很平常的事

不過在小學可以彌天大罪

可是不吃東西的話

又如何可以集中精神呢

到底以前是如何做到的呢

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【4 上課睡覺】

有是真的頂不順，上課小睡一會。（網絡圖片）

上面說到集中精神

有時真的頂不順要小休一會

教授們都會理解

不過小學時每一堂都可以不睡覺

現在看也是不可思義

【5 企多久都不累】

早會集隊企極都不累，現在已經不行了...（網絡圖片）

以前小學有早會

往往一站就大半小時甚至更久

現在多站一會已經叫苦連天

也許跟大學小學沒關係

只是我們老了sosad

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如果你也有一些小學特技

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