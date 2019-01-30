【米線地圖🍜第24碗】長期人龍荃灣老闆娘米線　$44單併配料激罕

《開罐 Opener》米線地圖第24集，理工大學學生阿湞介紹米線專員Ruby到荃灣「老闆娘雲南米線」，一試酸辣湯米線以及魚肉響鈴、招牌炸雞！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★★

這個酸辣湯不得了！濃郁帶甜，質地又不會太稠，有一喝再喝的魔力，酸辣愛好者必定要來一試！而配料點上招牌酥炸雞球、魚肉響鈴，全都炸得香脆之餘又不油膩，並以另一小碟盛起上桌，以免浸軟，十分細心！雞球酷似日式炸唐揚，香脆又多肉汁，值得一試！Ruby試過之後，終於明白老闆娘風靡一眾食客的原因！

男朋友同我第一次約會，竟然帶我入街市食米線！ 香港理工大學Year4學生 阿湞

+ 8 + 7 + 6

抵食指數：★★★☆☆

單併米線售44元，加餸每款10元，米線來說價位不算太便宜，不過勝在夠大碗！

配料多元化：★★★★★

共30款配料可選，而且不少都是少見貨色。豆瓣金錢肚、蝦膠豆卜、魚肉響鈴等，不只少見，更是需要下不少心思工夫的配料！

環境舒適度：★★☆☆☆

位於香車街熟食中心，如大牌檔般的圓檯圓凳是常識吧。不過地方算是乾淨明亮，不會令人反感。記者去的時候是秋涼之時，有風扇吹吹就不會侷促。（夏天就不好說了......如果有去過的朋友，留言向我分享一下夏天的經歷吧！）

獨食指數：★★★★★

其實比起米線配料，老闆娘米線的配料更似一人小食，滿足大家獨食也想試小食的慾望！另外一點就是，老闆娘長期爆滿，一個人更易入座！

小心中伏位： 三小伏💀💀

💀 「老闆娘長期爆滿，不如你拎定位？」No！這裡一定要齊人才可以入座！

💀 「咁大碗，不如一碗Share？」No！這裡設最低消費每人一碗米線！

💀 「不如去食老闆娘米線做Lunch？」老闆娘多數下午五點才開始營業，想吃午餐的話很大機會摸門釘。不過營業時間還是隨老闆心意，大家可以上老闆娘米線的Facebook留意最新資訊！

【食飽有下場】 南豐紗廠於1954年成立，經活化後成為現時的「The Mills」，不時舉辦市集及其他文藝活動，吃飽不妨去逛逛！

老闆娘雲南米線

地址：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28－29號舖

電話：9842 1871

營業時間：17:00－22:30（逢星期三休息）

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