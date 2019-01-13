女大學生分享穿搭被嫌腳粗　高EQ回應：我會繼續穿喜歡的東西

撰文：過期大學生
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一名女大學生分享穿搭，發文附圖本是美德，不過卻有網民錯重點，嘲笑女生「腿粗」，網友們替女生不值，紛紛留言支持。
一名台灣女大學生在Dcard上匿名發文，
「終於找到肉肉腿可以穿的過膝靴了」，
指自己是一個肉肉型的女生，
很難找到喜歡的過膝靴，
不過在網上看到喜歡的款，
買下穿上了感覺很不錯，
更大方拍下照片上載跟大家分享。
樓主被嘲腿粗。（Dcard）
不過卻有網民嘲笑樓主腿粗：
但我真心覺得腿粗穿這個不好看
我覺得你放棄好了，雖然你喜歡就好
不過樓主未有動怒，
逐個留言回覆之餘更回應別人的嘲笑，
指女孩最重要自信，
常常跟朋友出去逛街，
只要有人問她說好不好看，
她一定會說「妳喜歡最重要❤」，
因為自己知道那一定是對方喜歡的東西，
同時自己亦不會去在意別人，
想穿什麼就穿什麼。
也謝謝說不適合我的人，我想我還是會繼續穿著我喜歡的東西，希望我相信我可以充分展現自信！
原po的其他照片：
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她的正面回應令網友感動，
更有網友以個人帳戶發文支持，
《瘦又怎樣？肉又怎樣？》
有些人可能覺得我不是受害者，
不是肉肉女孩 在那邊喊什麼燙，
將心比心講任何話前請先思考一下，
原po好不容易找到適合她的當然很開心，也很好心的和大家分享，卻還要被酸，穿的人又不是你們，憑哪一點叫原po放棄？
每個人都有自己的喜好，
喜歡的就點個讚，
不喜歡的就上一頁吧，
也真的不好出他人口出惡言呢。
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