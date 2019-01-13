女大學生分享穿搭被嫌腳粗　高EQ回應：我會繼續穿喜歡的東西

一名女大學生分享穿搭，發文附圖本是美德，不過卻有網民錯重點，嘲笑女生「腿粗」，網友們替女生不值，紛紛留言支持。

一名台灣女大學生在Dcard上匿名發文，

「終於找到肉肉腿可以穿的過膝靴了」，

指自己是一個肉肉型的女生，

很難找到喜歡的過膝靴，

不過在網上看到喜歡的款，

買下穿上了感覺很不錯，

更大方拍下照片上載跟大家分享。

樓主被嘲腿粗。（Dcard）

不過卻有網民嘲笑樓主腿粗：

但我真心覺得腿粗穿這個不好看

我覺得你放棄好了，雖然你喜歡就好

相關文章：紋身穿環就是壞孩子？ 「我只是用身體表達自己」



不過樓主未有動怒，

逐個留言回覆之餘更回應別人的嘲笑，

指女孩最重要自信，

常常跟朋友出去逛街，

只要有人問她說好不好看，

她一定會說「妳喜歡最重要❤」，

因為自己知道那一定是對方喜歡的東西，

同時自己亦不會去在意別人，

想穿什麼就穿什麼。

也謝謝說不適合我的人，我想我還是會繼續穿著我喜歡的東西，希望我相信我可以充分展現自信！

原po的其他照片：

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她的正面回應令網友感動，

更有網友以個人帳戶發文支持，

《瘦又怎樣？肉又怎樣？》

有些人可能覺得我不是受害者，

不是肉肉女孩 在那邊喊什麼燙，

將心比心講任何話前請先思考一下，

原po好不容易找到適合她的當然很開心，也很好心的和大家分享，卻還要被酸，穿的人又不是你們，憑哪一點叫原po放棄？

每個人都有自己的喜好，

喜歡的就點個讚，

不喜歡的就上一頁吧，

也真的不好出他人口出惡言呢。

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