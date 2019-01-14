NHK節目拍攝場地成熱話　網民：這個泳池很眼熟

日前NHK電視台健康知識節目《ガッテン》，講解如何透過心跳及脈搏等數據分析壽命長短，可是觀眾（特別是男性）卻將注意力放在拍攝場地上...

據非正式統計，有9成以上男生曾看過這泳池。（節目截圖）

節目其中一環介紹如何透過潛水，引起身體「潛水反射」反應，令自己心跳減慢。節目亦請來兩位游水教練少女作試範，沒想到場景竟然是世界最著名的泳池，「例のプール」（那個泳池）。

其實這裡是新宿一家為名「Hanazono Room」攝影棚裡的泳池，常被租借作拍攝之用。除了曾在《蒙面超人》、《世界奇妙物語》等作品外，最廣為人知的便是於各成人影片中登場，陪伴男生走過多少寂寞的日子。

（節目截圖）

節目播出後隨即引起網民熱議，亦有網友表示總覺得中途會有幾位猛男衝進來...

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