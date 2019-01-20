A0韓星 ！？　盤點6個自稱沒有戀愛經驗的韓星

還有不夠1個月就到情人節了！有拍拖的人，當然十分重視這個節日。但對一眾「單身狗」而言，這個節日就是一大痛苦！不過不用擔心，以下這6名韓星都是A0，就連孫娜恩、黃旼炫等俊男美女也是，單身狗並不孤單！

孫娜恩、黃旼炫

【1】孫娜恩



曾經出演《我們結婚了》，

與SHINee泰民一起當假想夫婦的娜恩，

在節目上自稱是「母胎solo」。

和泰民一起上節目時，

她表現出非常羞澀的樣子，

二人就像初戀一樣，

故此又名為「初戀夫婦」。

孫娜恩

【2】黃旼炫



Wanna One、NU'EST的成員黃旼炫，

因為長得帥而有「諸葛旼炫」的外號。

他曾經在《Happy together》中透露，

中三時曾經有喜歡的女孩，

在短訊中跟她說過要交往，

但這樣說完之後甚麼都沒做過

便分手了。

期間完全沒有任何接觸，

在學校碰面也十分尷尬。

黃旼炫

【3】呂珍九



八歲就出道的呂珍九，

可說是讓觀眾一路看著他長大。

他曾經在節目上說過

「很好奇戀愛是甚麼感覺」。

今年22歲的他表示：

「因為我不擅長表達自己的感情，

所以較喜歡愛撒嬌和喜歡笑的女生。」

呂珍九

【4】金所炫



跟呂珍九一樣是童星出身的金所炫，

可說是下一代「花旦」的接班人之一。

她在大學入學當天接受訪問時表示，

自己今年20歲了，

所以很想試下戀愛的滋味，

不過雖然大家都很渴望能在學校拍拖，

但金所炫卻不希望自己的初戀在校園出現。

金所炫

【5】B.I.



去年十分盛行的《Love Scenario》，

由B.I親自作曲作詞。

其中歌詞

「愛過了，我們相遇了，

成為了不能抹去的回憶」

屬於歌曲的中心思想，

但原來B.I作這些歌詞只是想像出來？！

他曾經在節目上透露

「我是A0，

連曖昧也沒有試過」。

B.I

【6】請夏



最近以《Gotta Go》一曲活躍歌壇的請夏，

曾經在池鍚辰主持的電台節目上透露，

雖然有過一名傳短訊傳了一個月的男生，

但最後也沒有結果便結束了。

池鍚辰直言：「妳明明就是母胎solo！」

請夏

更多【今日韓國】文章：

►耀燮、昌燮就快當兵！盤點22名已確認或極可能今年入伍的偶像

►盤點8名大邱出身的美女韓星 Irene、宋慧喬還有誰？

►這對CP我可以！ 赫海、燦白、ongniel 歷年大家都迷過的cp

►盤點11名將在2019年退伍的Oppa 金秀賢、李敏鎬 還有誰？