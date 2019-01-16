車禍導致每日重置記憶　男友仍不離不棄　少女最後決定逆求婚...

於不少影視作品中，不乏一些因失憶症造就的淒美故事，如近期山田孝之及長澤雅美的《50次初吻》或催淚神動畫《一週的朋友》，沒想到近日卻真的出現這麼可歌可泣的案例......

丸山小姐與男友祐也的合照。（節目截圖）

訂婚後因車禍患上失憶症



丸山小姐現年24歲，本來現已是位幸福少奶奶，可是卻因9個月前的一場車禍令她喪失所有記憶，本來計劃的婚事亦被逼取消，因為男友，甚至家人都已被她徹底忘記了...

丸山小姐連婚紗照都拍好了，卻因車禍令一切付諸流水...（節目截圖）

每天記憶重置



丸山小姐表示除了身體本能（去洗手間、寫字、說話方式等等）沒忘記外，其餘所有事物都忘得一乾二淨，包括家人、男友等人物關係，資料性如歷史知識、數學等一切都不記得。



在車禍後兩個月期間，記憶還會每天重置，每日起床都把之前的事忘記，一直重複著不安與恐懼...

其後病情穩定下來，開始累積著記憶。（節目截圖）

暖心男友不離不棄



於記置不斷重置期間，丸山小姐的父母每天都會讓她看以前的照片，想喚回以往的記憶，沒想到卻造成反效果，令她更不知所措、更封閉自己。



此時只有男友祐也理解她苦況，不強逼她記起往事，每天也自我介紹，讓她重新認識自己...



點擊圖片觀看男友如何陪伴丸山小姐

+ 4 + 3 + 2

決定向男友「逆求婚」



萬幸地，丸山小姐病情其後好轉，雖然仍記不起往事，但也開始累積著現時的記憶，亦重新喜歡上男友，並決定主動向男友求婚，完成之前未能完成的婚事。



在節目《あんたの夢かなえたろか》協助下，於東京DisneySea海景酒店祕密籌備這場求婚大作戰...

求婚前，丸山小姐與男友在迪士尼舊地重遊。

點擊影片觀看求婚過程

這結局實在太感人了，丸山小姐與男友的故事根本可以拍成電影了吧...



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