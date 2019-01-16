【友人抱抱】男友條件2選1　矮仔定地中海？　鄭融同大學生點揀？

近日（14日），鄭融親臨樹仁大學獻唱，為剛開sem的同學打打氣，除了以歌會友，鄭融更接受訪問，透露自己的愛情觀。 開罐Opener準備了一系列2選1的問題，究竟鄭融和大學女生的想法有沒有差異？ 她們最不能忍受男友甚麼？男友、閨蜜跌落海，她們又會救誰？

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男友有陋習，

你可以忍受到甚麼程度？

鄭融不介意男友的身高，

因為她自認矮

沒有所謂。

哨牙和鬥雞

她選擇哨牙

因為可以箍。

（植加佑攝）

說到喜歡男生幽默還是木獨

鄭融說不介意男友木獨

更自爆男友根本是個悶騷

平昤說話都是一句起兩句止

雖然有跟他投訴過

不過男友仍然無動於衷

所以鄭融都默默接受了。

（植加佑攝）

鄭融形容閨蜜是她的強力後盾

情人未必能長時間對你很照顧

始終有冷下來的一天

但朋友卻能永遠在

你有需要的時候

全心全意回應你

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【Opener開Sem應援團】

鄭融、JW、鄭欣宜到大學為一眾大學生開Sem打打氣！

第二場

日期：1月21日

時間：13：00

地點：香港中文大學 文化廣場

第三場

日期：1月21日

時間：15：00

地點：恆生管理大學 石獅子對出

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