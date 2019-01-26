【新年大掃除】學習日本收納專家整理法　只留下怦然心動的物件

新年不只家裏要大掃除，亂糟糟的Hall Room亦是時候要重新整理一下，事不疑遲！快點捉着你的室友一起來看看，日本專家近藤麻理惠的「怦然心動整理法」是怎麼為房間大掃除的吧！

近藤麻理惠曾出版多本有關家居整理方法的書本。（Instagram：mariekondo）

日本收納專家近藤麻理惠，

憑着獨有的整理魔法，

曾獲得美國雜誌《TIME》的

年度最有影響力一百人之一！

想要學習她的「怦然心動整理法」，

就跟着以下四個步驟去做吧！

整理前，要先想房間怎麼佈置。（Instagram：mariekondo）

【1】設計好環境佈局

在大掃除開動之前，

先想一想房間要怎麼佈置，

甚麼東西會經常用到？

放在哪裏能更方便自己？

同時要先深吸一口氣，

調整一下心態，

準備好一口氣收拾好房間，

絕不能分開幾次整理，

因為這才能一直維持整理心態，

下定決心不讓房間打回原形！

將要整理的同類物品，一件不漏地全拿出來，一次過整理。（Instagram：mariekondo）

【2】將物件分類收拾

不要盲目地看到甚麼，

就整理甚理甚麼，

應先將東西分類，

然後按照物品丟棄的難度，

來依次整理。

定好次序後，

將同類物品一次過統統拿出來，

集中整理。

麻理惠建議的整理次序： 衣服→書本→文件→雜物→紀念品

Hall Room最需要整理的就是書本和筆記。（Instagram：mariekondo）

而Hall Room中最多的，

一定是各種筆記和參考資料，

而麻理惠亦有教大家一些，

處理一疊疊紙張的小貼士，

她建議將紙張分成三類處理分。

一、待處理：繳學費帳單、需要回覆的信件 二、重要：需永久保存的合約、文件 三、雜項：各種筆記和參考資料

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一些可以調節心情的小擺設亦可以留下來，如玩偶。（Instagram：mariekondo）

【3】留下怦然心動的物件

然後就迎來最重要的步驟，

丟！掉！垃！圾！

麻理惠建議大家，

將要整理的東西，

一件一件地拿上手，

看看它有沒有讓你怦然心動，

有的就留下來，

沒有的就丟掉，

這樣就能留下能所有

能帶給你愉快心情的物件。

不要讓室友看到你丟掉的東西，因為有可能會導致前功盡廢。（《螢之光》劇照）

另外，

有一點需要提提大家的是，

千萬不要讓室友看到

你丟掉的東西，

不然他們覺得浪費，

就極有可能會再次把東西收回來，

那之前做的一切都會白廢了。

將衣服統統摺成長方形就可以開始收納。（Instagram：mariekondo）

【4】重新歸位物件

丟完垃圾後，

就要將物品重新擺放好，

麻理惠亦有一套「近藤式疊衣法」，

可以找出衣物的黃金分割點，

摺疊出一個完美的長方體，

然後豎著放置在收納空間中

看起來就會超級整齊！

+ 17 + 16 + 15

而那些小型電子產品和電線，

則可以找一個有間隔的盒子裝起來，

那麼電線就不會再打結，

東西也一目了然，

方便取出來使用。

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