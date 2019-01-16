發呆多令個腦轉得慢？　專家教大學生每日呆10分鐘會更聰明

相信大家上課無聊時，都會選擇放放空，發發呆，休息一下，但每次當眼神開始變得空洞時，就會被教授罵要專心上課，但原來發呆也不是毫無作用！有各種各樣的專家和研究指，原來每天發呆10分鐘，是可以令人變得更聰明！

有美國專家研究（Increasing propensity to mind-wander with transcranial direct current stimulation）指，每日發呆10分鐘能讓人變得更聰明。（《奶酩陷阱》劇照）

【1】激發潛能

其實偶爾放空一下腦袋，

可以激發我們潛在的好奇心

和學習動力，

因為有研究指，

其實人在思緒放空時，

大腦並沒有偷懶，

負責思想控制與組織的區域，

依然非常勤力地工作，

讓你能更有條理地工作。

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據研究（Back to the future: Autobiographical planning and the functionality of mind-wandering）指偶爾發白日夢，可有助我們去思考和規劃未來。（《奶酩陷阱》劇照）

【2】有助長遠規劃

總是不知道日後出路怎麼走？

發白日夢幫到你！

有歐洲和美國的研究指，

當我們放空腦袋時，

就能更有可能去思考，

和規劃未來，

可能你會覺得想就容易，

做起來就很難，

但其實在想的過程中，

也可以加強你實現目標的決心，

所以多發白日夢，

幻想自己終有一日會過3爆4吧！

腦袋放空也是一個抒發情緒的好方法。（《閏蜜》劇照）

【3】抒發情緒

大學生既要面對學業壓力，

又要面對就業壓力，

還有種種的交際應酬，

不只身體累，

心都累了，

所以要適當地放空，

以調節心情，

才能提高學習和工作效率！

心理治療師 Katie Leikam就曾指，

無所事事也不代表是在耍廢，

因為「無聊」是舒緩情緒的好方法！

有研究（Boredom and its psychological consequences: A Meaning-regulation Approach）指，人在無聊時，會更願意去做公益活動。（東華三院網站圖片）

【4】推動你做不同活動

有愛爾蘭的研究指，

人在無聊時，

會降低自我認同感，

而為了重新建立自我意義，

就會去做些無私的事情，

例如去參加一些公益活動做義工、

捐錢和捐血等等。

這樣你就能有機會擴闊眼界，

見多識廣！

每日無聊十分鐘，能讓我們有時間去回味生命裏的精彩時刻。（《金秘書為何那樣》劇照）

【5】幸福感爆燈

當然，

最重要的不只是能讓你更聰明，

而是會令你更有幸福感！

哲學家羅素（Bertrand Russell）就說過，

適度的無聊是幸福的必要條件，

因為長期處於興奮狀態，

會令人陷入彈性疲乏，

而偶爾的放空，

就能讓我們有緩衝的時間，

去回味生命裏的精彩時刻，

從而獲得幸福感。

看完就知道發呆有多重要了吧！ 現在就讓我們一起來放空一下吧~

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