【米線地圖🍜第26碗】雲味園必試麻辣雞　學生恩物$41兩餸連飲品

《開罐 Opener》米線地圖第26集，屯門地膽Marcus帶米線專員Ruby到大興「雲味園」米線，試食招牌配料麻辣雞。 Marcus形容麻辣雞口感像魚肉，到底真唔真？等Ruby試過就知！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★☆☆

點上Marcus推薦的麻辣雞豬腸酸辣米線（$41），麻辣雞果然與外面的不一樣，口感像去酒樓婚宴時的蒸大魚那種紮實口感，第一次吃到這樣的雞肉呢！豬腸則超級肥，一咬下去，豬腸中間的肥膏部分在口腔爆發，滿腔油脂香，而且大腸味道濃烈，喜愛大腸的朋友不得不試！而酸辣湯底則略嫌不夠濃厚，有點失色。

以前打完波就會嚟食，幾個麻甩佬流曬汗捽下捽下咁。由中三開始食，已經食咗九年！ 屯門地膽 x PolyU畢業生 Marcus

+ 5 + 4 + 3

抵食指數：★★★★★

自選米線套餐雙併售41元，更免費配凍熱飲品，十分划算！難怪成為Marcus學生時代必去之選。

配料多元化：★★☆☆☆

配料選擇有20款，米線專門店來說選擇算是比較少，而且除了麻辣雞，其餘都是大路貨色。

環境舒適度：★★★★★

小小一間店竟然有四部冷氣，令你吃辣也不會「大爆汗」！座位上全使用配有軟墊的椅子，桌子也算大。店內裝潢用上淡綠色，令人感到十分寧靜舒適。

獨食指數：★★★★☆

一個人來吃也不怕悶，因為這裡長期開著電視機，讓你可以「電視汁撈米線」！不過這裡的桌子都以四人桌為主，並沒有「獨食位」，繁忙時間一個人來吃就可能有一點尷尬了。

小心中伏位： 一小伏💀

💀 想要外賣回家吃？外賣要額外加兩蚊！

雲味園

地址：石排頭路7號德雅工業中心C座地下舖

電話：2463 8912

營業時間：12:00－22:00