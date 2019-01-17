近日於ig及facebook大熱的#10yearchallenge，不同人及明星都紛紛上載自己的新舊對比照。事實上10年過去，仍有很多事物未曾變改，特別是香港的樂壇。因為很多經典的廣東歌，都是在2009年推出。以下8首歌，你唱K的時候都一定有點過！

【1】你瞞我瞞 陳柏宇

以香港本土MK情歌來說，

這首歌都算是佼佼者，

相信每個人唱K都一定會點。

又因為這首歌很高音，

是為數不多女生不用升KEY

都可以唱到的男歌手歌。

【2】A.I.N.Y. G.E.M.

香港之光「宇宙漿」的其中一首成名之作，

還記得這首歌出的時候，

總會有一個同學的手機聆聲是

「兒夜姨野以夜儀野」。

得罪講句，

剛剛出道的G.E.M.真的很「高汁」，

可不可以歸還這個G.E.M.給香港人…

【3】七百年後 陳奕迅

雖然現在已經是2019年，

但相信無論00後還是70後，

都一定會識陳奕迅的歌。

這首《七百年後》

更是當年2009年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮

的樂壇至尊歌曲大獎。

唱K不唱陳奕迅的歌，

真的不可以說自己是在唱K！

【4】沙龍 陳奕迅

陳奕迅的歌

不時都被網民「回帶再回帶」。

只因他的每首歌

在年輕時及長大後看，

都會有不同的感受。

難怪很多網民都說

「廣東歌的歌詞越來越差」，

沙龍的歌詞猶如詩詞一樣，

實在值得香港人一聽再聽。

【5】弱水三千 麥浚龍

Juno在音樂路上

一直都走在最前線，

即使受不少網民批評，

而堅持著自己的路線。

其中「弱水三千」這歌，

更是帶出佛理同道家思想。

【6】我的回憶不是我的 泳兒、海嗚威

近日網上論壇連登

將這首歌「惡搞」重新改詞。

雖然兩位不算是大紅的男女歌手，

但在眾多合唱歌中，

我的回憶不是我的也算是必唱的Ｋ歌。

【7】如果我是陳奕迅 Mr.

由於主唱Alan的聲線與陳奕迅非常相似，

一首「如果我是陳奕迅」，

令香港樂隊Mr.一夜爆紅。

就連陳奕迅本人也曾經唱過這首歌。

【8】發現號 RubberBand

2009年除了Mr.之外，

另一隊樂團RubberBand的《發現號》

亦於同一年爆紅。

不少網民都指聽到這首歌，

就能重拾失去了的那團火。