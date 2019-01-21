理大舞蹈學會教你「舞痴四式」　舞痴實測挑戰　60分鐘學跳半首歌

Kpop歌手個個能歌善舞，出色的舞蹈魅力迷倒不少歌迷，包括大齡少女Doris和Christy。兩名Kpop狂熱粉絲為了追趕偶像的步伐，決定由零開始學習跳舞！ 香港理工大學舞蹈學會的阿琪授以「舞痴四式」，兩個舞痴在60分鐘內能夠學有所成嗎？即刻Click入下面短片！

第一式：訓練核心肌肉

跳舞亦是一門運動！

很多時候，

舞痴也許記得舞步

但肌肉反而跟不上節奏，

所以看上去動作特別怪異。

小編在正式學舞步前，

足足做了二十分鐘的熱身運動！

阿琪和Joyce一同跟我們分享跳舞的心得和體會。（吳嘉俊攝）

第二式：鼓起勇氣

凡事都要踏出第一步，

自覺是舞痴的人，

首先要鼓起勇氣參加跳舞班，

否則無法改變「舞痴」的事實！

Doris和Christy自中學畢業後未曾試過做劇烈運動，雖然有點吃力，不過依然十分享受過程。（吳嘉俊攝）

第三式：模仿喜歡的偶像

時下很多人喜歡韓流明星，

其實他們的MV是初學者的教材之一。

如果沒有勇氣參加跳舞班，

那便先在家自行模仿偶像的舞步吧！

對舞痴來說，模仿偶像跳舞也不容易呢。（網上圖片）

第四式：將羞恥感轉化成動力

當你願意踏出第一步，

接下來便要學習將羞恥感轉化成進步的動力！

Joyce跟我們分享道，

中學首次參加跳舞班時，

看到身旁的人都能輕鬆跟上老師的指令，

只有她一人手腳不協調地亂動，

感到萬分尷尬。

不過這並沒有阻止Joyce對跳舞的熱情，

反而讓她下定決心進步。

而阿琪亦補充說，

如果你介意別人的看法，

其實是一件好事。

即便跳舞8年，

他依然覺得自己「不夠型」，

所以便一直鑽研成為更「型」的舞者。

阿琪覺得第一次的跳舞經歷如初戀，心動又難以忘懷。（吳嘉俊攝）

想了解更多跳舞的心得和體會，

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