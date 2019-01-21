理大舞蹈學會教你「舞痴四式」　舞痴實測挑戰　60分鐘學跳半首歌

撰文：蘇梓蓉
最後更新日期：
Kpop歌手個個能歌善舞，出色的舞蹈魅力迷倒不少歌迷，包括大齡少女Doris和Christy。兩名Kpop狂熱粉絲為了追趕偶像的步伐，決定由零開始學習跳舞！
香港理工大學舞蹈學會的阿琪授以「舞痴四式」，兩個舞痴在60分鐘內能夠學有所成嗎？即刻Click入下面短片！
第一式：訓練核心肌肉
跳舞亦是一門運動！
很多時候，
舞痴也許記得舞步
但肌肉反而跟不上節奏，
所以看上去動作特別怪異。
小編在正式學舞步前，
足足做了二十分鐘的熱身運動！
阿琪和Joyce一同跟我們分享跳舞的心得和體會。（吳嘉俊攝）
第二式：鼓起勇氣
凡事都要踏出第一步，
自覺是舞痴的人，
首先要鼓起勇氣參加跳舞班，
否則無法改變「舞痴」的事實！
Doris和Christy自中學畢業後未曾試過做劇烈運動，雖然有點吃力，不過依然十分享受過程。（吳嘉俊攝）
第三式：模仿喜歡的偶像
時下很多人喜歡韓流明星，
其實他們的MV是初學者的教材之一。
如果沒有勇氣參加跳舞班，
那便先在家自行模仿偶像的舞步吧！
對舞痴來說，模仿偶像跳舞也不容易呢。（網上圖片）
第四式：將羞恥感轉化成動力
當你願意踏出第一步，
接下來便要學習將羞恥感轉化成進步的動力！
Joyce跟我們分享道，
中學首次參加跳舞班時，
看到身旁的人都能輕鬆跟上老師的指令，
只有她一人手腳不協調地亂動，
感到萬分尷尬。
不過這並沒有阻止Joyce對跳舞的熱情，
反而讓她下定決心進步。
而阿琪亦補充說，
如果你介意別人的看法，
其實是一件好事。
即便跳舞8年，
他依然覺得自己「不夠型」，
所以便一直鑽研成為更「型」的舞者。
阿琪覺得第一次的跳舞經歷如初戀，心動又難以忘懷。（吳嘉俊攝）
想了解更多跳舞的心得和體會，
Click入上面影片觀看吧！