近期流行「10yearchallenge」，比對10年前與現在的自己。Opener趁這個熱潮，和大家一起細數有哪些2009年至2019年間仍然存在的韓團！

2009年的Super Junior

【1】Super Junior



2005年11月6日出道的Super Junior，

雖然出道至今已經13年多，

但人氣依然高企。

相信不少人都是曾經因為他們

而踏進k-pop這個圈子吧？

今年忙內圭賢將會退伍，

代表Super Junior很快

就可以再以完整體活動！

Super Junior Then vs Now

【2】少女時代



2007年8月5日出道的少女時代，

至今已經出道超過11年，

雖然Tiffany、秀英、

徐玄於17年沒有和公司續約，

但她們仍然是少女時代的成員。

而去年9月，

太妍、俞利、孝淵、Sunny和允兒

組成小分隊「Oh! GG」繼續活動。

少女時代Then vs Now

【3】東方神起



2004年2月7日出道的東方神起，

可說是韓流始祖之一。

雖然在2010年，

在中、有天和俊秀三人退出並另組JYJ，

但u-know和昌珉仍然留下來

繼續當東方神起的成員，

上個月才推出了特別專輯。

東方神起then vs now

【4】Bigbang



2006年8月19日出道的Bigbang，

去道至今已經超過12年了。

雖然大部份成員正在服兵役，

但好消息是今年內就會退伍了！

鍚粉絲的他們，

還在入伍前錄定《花路》這首歌，

然後在入伍後才發布，

讓粉絲可以邊聽邊等他們出來。

Bigbang then vs now

【5】FTIsland



2007年6月8日出道的FTIsland，

可說是韓流的代表樂團之一。

雖然成員崔敏煥早前跟女團成員

結婚並成為了爸爸，

但並沒有對FTIsland造成任何影響。

去年夏天，

他們以《Summer Night's Dream》回歸。

FTIsland

【6】SHINee



2008年5月25日出道的SHINee，

出道至今超過10年了。

雖然主唱鍾鉉離開人世已超過1年，

但SHINee其他成員很快便振作起來，

重新投入事業，

去年一口氣推出4首新曲。

不過成員已經陸續到要入伍的階段，

各位SHINee World可能要等一段時間！

SHINee then vs now

【7】2PM



2008年9月4日出道的2PM，

出道至今已經10年，

是「野獸偶像」的始祖。

成員近年來都較專注個人發展，

而且大部份都正在服兵役，

最新的團體活動已經是17年的2PM演唱會。

雖然成員玉澤演沒有與JYP續約，

但新公司亦表示會全力支持他作為2PM一員

今後的所有活動。

2PM then vs now

【8】Davichi



2人美聲組合Davichi，

2008年2月22日出道，

是少數出道10年仍然積極活動的女團。

每年都有定期推出新歌的她們，

每次回歸都能拿下很好的成績。

除此之外，

她們亦唱過多套大熱劇集的OST。

Davichi then vs now

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