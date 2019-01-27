珍而重之的Wanna One周邊被扔掉　女兒發脾氣：這些比爸爸重要！

周邊和海報都是所有迷妹的「命根」。只要有一點點破損，大家的心都會像裂開一樣痛！大家有沒有試過因為命根而和家人吵架？韓國節目《做家務的男人2》最近播出Rapper 金成洙與女兒的故事，相信各樣迷妹都會十分有共鳴。

幾經辛苦才集齊的周邊，竟然被扔掉

爸爸一番好意幫女兒重整房間



1月16日播出的《做家務的男人》2，

爸爸金成洙幫女兒重整房間，

需要在新傢俱來之前把所有舊的東西

都扔掉和整理好。

爸爸其實都知道女兒非常重視

Wanna One的周邊，

已經很小心處理。

但他的經理人誤以為

女兒儲了很久的周邊是垃圾，

都把它們扔到垃圾堆。

而女兒很珍重的海報，

也因為在十分忙碌混亂的情況下，

被放到垃圾場。

經理人誤把這些扔掉

女兒看到房間原本非常高興



女兒放學回來看到新佈置的房間，

原本非常高興和滿意。

但當她知道有部份周邊和海報遺失的時候，

她瞬間黑面，

並大聲呼喝爸爸：

「我叫你幫我佈置房間，

沒有叫你拿掉我的海報啊！」

爸爸慌忙到垃圾場找回海報

海報裂開 女兒大發脾氣



幸好爸爸在垃圾中找回了幾張海報。

不過不幸的是，

女兒最愛的那張朴志訓個人海報，

竟然裂開了！

女兒發現後，

非常生氣，

向爸爸發脾氣：

「我覺得這些比爸爸更重要！

oppa的頭比爸爸的身體更重要！」

爸爸聽到後，

真的十分傷心，

一直以來他都認為女兒最愛的就是自己，

第一次聽到女兒這樣說，

「好像有一頭釘插了在我的心」。

以前無論爸爸怎樣罵她，她也不會哭。但這次，她竟然哭了。看來她也真的很傷心。

爸爸離家出走 女兒感抱歉



爸爸辛辛苦苦幫女兒佈置房間，

但卻換來女兒的冷言冷語，

一怒之下，

爸爸「離家出走」，

連電話也沒有帶。

女兒十分擔心，

就算在寒冷的天氣下，

也獨自出門找爸爸。

女兒向爸爸道歉，

撒著嬌說「其實爸爸比朴志訓更重要」，

兩父女終於和好如初。

雖然周邊對迷妹來說的確是命根，但和你一起生活的，始終都是家人！

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