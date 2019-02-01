朴寶劍、俞承豪　盤點5名實力和外貌也滿分的韓國93line男演員　

一套劇集能否成功，除了靠劇情之外，主演的演員也十分重要。以下這5名韓國男演員，除了都是93年出生之外，同時亦是實力派的帥哥。除了朴寶劍、俞承豪，你知道還有誰嗎？

朴寶劍（《男朋友》劇照）

【1】朴寶劍



長得像一隻可愛小狗的朴寶劍，

1993年6月16日出生。

其實他早在2011年就已經出道，

足足奮鬥了5年才在16年

憑著《回答吧1988》得到演技上的肯定。

之後的《雲畫的月光》、

以及正在熱播的《男朋友》也大受好評，

可說是現在最紅的男演員之一呢！

【2】俞承豪



俞承豪，

1993年8月17日出生，

於最近熱播的《福秀回來了》

飾演第一男主角、

超齡學生「姜福秀」，

因超卓的外表和演技，

再次受到觀眾的熱棒。

其實他是行內有名的「眼淚王子」，

十分擅長哭戲，

代表作有《想你》、

《Remember兒子的戰爭》、

《君主－假面的主人》等。

【3】徐康俊



有指娛樂公司Fantagio

是帥哥的集中出產公司，

除了有車銀優、邕聖祐之外，

徐康俊亦是其中之一。

1993年10月12日出生的他，

其實真名叫「李承桓」。

去年在《你也是機械人嗎》

一人分飾兩角，

拿下KBS 2018演技大賞的

「男子中篇劇優秀演技獎」。

【4】都暻秀



都暻秀，

1993年1月12日出生，

除了是當紅組合EXO的主唱之外，

他也是一名實力派的演員。

雖然《沒關係是愛情吧》是他作為演員的出道作，

但演技完全不會令人尷尬，

之後他陸續出演多部電影，

像《哥哥》、《純情》、

《與神同行》、

更不惜為了《Swing Kids》

剃頭和苦練tik tic舞。

【5】李玹雨



李玹雨，

1993年3月25日出生，

早期因為「與朴寶劍長得相似」而著名。

他的代表作有電影《偉大的隱藏者》、

和電視劇《她愛上了我的謊言》。

去年1月已入伍的他，

預計今年年尾就會退伍了！

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