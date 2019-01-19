大學生開Sem分組　趨吉避凶大法　5招助你新學年遠離FreeRider

大學開sem，除了要食開sem飯之外，自然要為新課程分組，如何在新一年有個好開始，《開罐》教你5招，助你分組趨吉避凶。

我是過期大學生

所謂「十年修得同船渡

最怕freerider同一組」

開sem除了要食開sem飯之外

另一件大事當然是分組

今日就教大家在分組時趨吉避凶

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【第一式 知己知彼】

分組前當然要早早知道同學名單。（網絡圖片）

所謂「分到分唔到，唔係靠彩數」

分組跟去遠足或者去安全屋一樣

都要做足準備

最好先查看同班同學名單

認清一個二個高危人士

例如freerider或者無料之人

免得上堂時被殺一個措手不及

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【第二式 合縱連橫】

提早mark實好朋友一組就冇有怕。（網絡圖片）

去到第二個SEM

大家應該都已經識到朋友

事前除了要認清高危人士之外

當然要找到好朋友一組

事先聯絡他們

「下sem的課我們一組吧」

快人一步理想達到

【第三式 虛則實之】

一個幽靈救全家。（網絡圖片）

通常分組人數都比較彈性

如果真的有高危人士要求加入

而你又不想太hurt人

可以跟對方說「我們夠人了」

這個不存在的幽靈組員

分分鐘救全組一命

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【第四式 閉門鎖國】

想入組？不了。（網絡圖片）

如果對方仍然死纏爛打

你只好狠下心腸跟他說

我們真的不想有其他組員

實行鎖國政策堅拒對方加入

【第五式 引狼入室】

人來，落閘放狗！（網絡圖片）

你沒聽錯的確是引狼入室

如果真的頂不順的話

只好引狼入室

不過下一句說是落閘放狗

完全架空高危人士

安全渡過這一個sem再算

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