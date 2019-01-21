【2019遊日須知】6類日本限制攜帶登機物品　流心蛋、電髮棒上榜

遊日人士注意！日本海關今年更新了他們的危險物品條例，今後有更多物品不能攜帶上機，如有發現，最高更可被罰款50萬日元。不想被罰款的話，就快點看看自己有沒有誤帶以下這6類物品上機吧！

化妝品必需少於2分升或2公斤，才可攜帶登機。（getty）

【1】化妝品多於2分升/公斤

對女人來說，

最重要的就是化妝品！

由19年起，

所有旅客不得隨身攜帶

每件容量超過0.5公升，

或重量超過0.5公斤的化妝品

進出日本關口，

而所有化妝品的總量，

亦不能多於2公升或2公斤。

不過眼影和唇膏並不受限制，

另外，

太陽油、香水、除菌劑、染髮劑等等，

亦算作是化妝品類。

所有鋰電池電髮棒均不得攜帶上機或寄艙。（getty）

【2】鋰電池電髮棒

女人的第二條命就是頭髮，

但大家要記得，

所有用鋰電池的電髮棒

都不能攜帶上機，

也不能寄艙，

不過用電源插座，

和乾電池發電的電髮棒

就不受限制，

而以氣體操作的電髮棒，

就必須要將發熱部分覆蓋好，

才能攜帶上機或寄艙，

但就僅限帶1個。

任何酒類但凡超過70%酒精濃度就不能帶出境。（getty）

【3】超過70%酒精

想買日本酒回港的話，

記得要仔細看看酒精濃度，

少於24%的酒，

可自由攜帶或寄艙，

而超過酒精24%的話，

都可以帶出境，

但就只限帶5公升以內的容量，

如果酒精超過70%的話，

就不能出境了。

香港方面則不能帶

多於1公升和

酒精濃度超過30%的酒入境，

所以酒類最好還是艙吧！

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啫喱、布甸和奶凍等凝膠食品只能寄艙帶回港。（LAWSON網站圖片）

【4】凝膠和未經處理食品

不少人去到日本旅行，

都喜歡買水果蔬菜回港，

但要注意的是，

凝膠和未經處理食品

都不可攜帶上機，

像是啫喱、布甸和奶凍

只能寄艙，

而海鮮和蛋類需要煮熟後，

才可帶離境，

所以不要買流心蛋飯團

或溫泉蛋帶上機吃啊！

此外，

產量少的沖繩紅薯

是不能帶出境的。

日本傳統的武士刀雖不可攜帶登機，但可以寄艙。（getty）

【5】尖銳物品及工具

煮食用刀、剪刀、

切割刀、萬用刀和鐵鎚

一律都不得攜帶登機，

只能寄艙，

所以，

如果你買了

日本傳統的武士刀、

木刀和手裡劍亦一樣，

要選擇寄艙處理。

漂白水也屬於易燃或有毒物品，所以不能隨身攜帶或寄艙。（clorox網站圖片）

【6】所有易燃或有毒物品

為保障機艙安全，

便攜式煮食氣體、氧氣樽、

殺蟲水、農藥、油漆、

漂白水、毒物和即凍冰袋，

統統都不能隨身攜帶或寄艙，

所以大家去到日本，

還是不要白費金錢買這些東西了。

所有鋰電池產品和發熱產品， 都只能隨身攜帶， 不得寄寄艙。（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

最後提提大家，

所有鋰電池產品包括，

攜帶式充電器、充電式風扇

和手提電腦等，

還有打火機、電子煙等發熱產品，

都只能隨身攜帶，

不得寄寄艙，

大家上機前一定要檢查清楚啊！

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