【友人抱抱】欣宜入恒大估大學生術語　Freeride=免費搭車？

撰文：程思詠
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昨日（21日），歌手欣宜（Joyce）到香港恒生大學獻唱，為開sem同學打氣加油。
除了唱歌，開罐Opener更準備了一系列大學術語考考欣宜，究竟欣宜了解幾多大學用語？又會怎樣演繹他們？
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早就大學畢業的欣宜（Joyce），
對時下香港大學生的用語不甚了解，
不過自創的意思卻十分有趣。
例如，她用字面意思解釋「Freeride」
變成「得到免費車程一次」
頗有創意。
（吳嘉俊攝）
不過當記者解釋
Freerider解作不工作的組員時，
欣宜自爆讀書時期的她
就是Freerider，
反面教材，大家不要學。
（吳嘉俊攝）
說到「Firm」，
欣宜憶述學生時期的自己，
和朋友深夜潛入關門的遊樂場
然後一班人爬上過山車上拍照
雖然是反面教材，
但她形容那段日子
很不羈，很青春。
事隔多年，仍然和那班朋友很「Firm」
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