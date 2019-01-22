【友人抱抱】欣宜入恒大估大學生術語　Freeride=免費搭車？

昨日（21日），歌手欣宜（Joyce）到香港恒生大學獻唱，為開sem同學打氣加油。 除了唱歌，開罐Opener更準備了一系列大學術語考考欣宜，究竟欣宜了解幾多大學用語？又會怎樣演繹他們？

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早就大學畢業的欣宜（Joyce），

對時下香港大學生的用語不甚了解，

不過自創的意思卻十分有趣。

例如，她用字面意思解釋「Freeride」

變成「得到免費車程一次」

頗有創意。

（吳嘉俊攝）

不過當記者解釋

Freerider解作不工作的組員時，

欣宜自爆讀書時期的她

就是Freerider，

反面教材，大家不要學。

（吳嘉俊攝）

說到「Firm」，

欣宜憶述學生時期的自己，

和朋友深夜潛入關門的遊樂場

然後一班人爬上過山車上拍照

雖然是反面教材，

但她形容那段日子

很不羈，很青春。

事隔多年，仍然和那班朋友很「Firm」

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