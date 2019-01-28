Wanna One正式解散！盤點8隊期間限定韓團　哪隊可維持人氣？

Wanna One最後的演唱會，1月24日至27日已於首爾舉行，代表Wanna One正式解散，相信不少Wannable也感到十分不捨。除了Wanna One之外，還有哪些團體是「期間限定」？

I.O.I

【1】I.O.I



由《Produce 101》第1季中

最高排名的11位組成的I.O.I，

屬於第一代「國民女團」，

正式的活動期只有半年，

但仍能在短期內拿下

有如正規女團一樣的好成績，

包攬年底所有的最佳新人獎。

惟解散後，

成員各散東西

回到自己所屬的團隊活動，

未能維持之前的人氣。

I.O.I

【2】I.B.I



I.B.I同樣是由《PD101》第1季的

5名參加者組成。

雖然不是排名最高的11位，

但參賽期間也有很高的人氣。

只推出過一首歌及參演一套綜藝節目，

之後就沒有再一起活動了。

I.B.I

【3】Wanna One



《PD101》第2季誕生的

「國民男團」WANNA ONE，

雖然名義上合約已於

18年12月31日完結，

但最後的活動是

19年1月24至27日舉行的演唱會。

演唱會結束後，

代表一年半的活動

正式畫上完美的句號。

一年半期間，

他們破了很多紀錄，

絕對是史上最厲害的「怪物新人」！

Wanna One

【4】JBJ



和I.B.I一樣 ，

JBJ都是靠粉絲的吹棒

而組成的限定組合，

也是《PD101》第2季中

其他人氣較高的參賽者組成。

半年活動期間，

共推出3首主打歌，

亦在世界各地開過多場粉絲見面會。

曾經有指他們會延長活動期，

但最後亦按照原本合約的規定，

2018年4月30日正式解散。

JBJ

【5】RAINZ



和JBJ一樣，

RAINZ都是原本都只是

粉絲吹棒的幻想組合。

RAINZ的成員同樣是來自

《PD101》第2季的參賽者，

不過排名都較後，

知名度不算太高。

17月10月12日出道，

18月10月28日解散。

RAINZ

【6】UNB



由《THE UNIT》中獲勝的

9名男團參賽者組合的UNB，

他們都是已經出道

但「沒有成功紅起來」的偶像，

活動期間曾在多國舉行粉絲見面會，

證明了他們的人氣。

不過解散前的最後演唱會卻在日本舉行，

引來不少韓國粉絲的不滿。

UNB

【7】UNI.T



和UNB一樣，

UNI.T都是《THE UNIT》所誕生的團體。

不過由於沒有十分顯著的成績，

組合只維持了大約5個月便解散了。

解散後，

雖然大部份成員都回到

所屬團體繼續女團活動，

不過亦有成員因原本的所屬團體

亦已解散，

導致去向未明。

UNI.T

【8】IZ*ONE



由《PRODUCE 48》最高排名的

12名參賽者組成的IZ*ONE，

跟I.O.I不一樣，

她們加入了日本國民組合

AKB48的3名成員。

除了專注在韓國的活動外，

亦會推出日本的專輯，

是日韓難得一見的合作團體。

她們的合約期間約2年半，

比師姐師兄的都長。

IZ*ONE

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