【面癱必看】日本網民分享笑容練習　一週就練成自然天使笑容？！

相信不少人都覺得自己的笑容有種「皮笑肉不笑」的感覺，羨慕一眾明星笑起來超級燦爛。究竟是否真的「你的樣子如何，你的笑容也必如何」呢？

笑得好看的確加分不少，特別是拍照時... （網上圖片）

當然，笑容或多或少都會與樣子扯上關係，不過樣子平凡，笑得動人的大有人在。不過笑得不堪入目的人不必灰心，因為笑容原來可以練的！

日前一位日本網民於Twitter分享，表示自己一年前笑得十分醜，偶爾於網上論壇看到「荷理活式笑容練習」。堅持每天練習後，現時經常被人讚笑得很好看。



該網民成功蛻變後，貼心地將練習畫成簡單插畫，分享如何練成天使笑容，聲稱一週就有明顯變化！



點擊圖片觀看4個練習步驟

小編平時也是笑得超醜的人，經過幾日實測後，雖然臉部肌肉會超累，但練習後馬上對著鏡子笑時，發覺好像真的變得更自然了！



大家想改善自己笑容的話，就要堅持每天練習，臉部肌肉習慣起來，就能隨時都笑得自然美觀，拍照時就沒那麼尷尬了！



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