【豬年2019】大學生「突破」框框大挑戰　新年你想有咩突破？

大學生的煩惱離不開學業、減肥、愛情、和金錢。為了告別不順心的2018年，大學生們在新一年訂立了甚麼目標？開罐小編準備了象徵「破舊立新」的儀式，希望各位在2019年心想事成！

過3才是正經事

就讀中大電子工程的Jarvis

有三個新年願望：

賺更多錢、

女朋友減少發脾氣的次數、

成績過3。

看來只有「出奇蛋」，

才可幫Jarvis達成所有願望。

如果只能選一個願望，

他最著重的還是學業：

「反正怎樣打工都賺不夠錢，

還是專注學業吧。」

言談間流露無限感慨。

Jarvis最希望來年可以過三。（吳嘉俊攝）

一個月只喝一杯珍珠奶茶

身材管理不是女生的專利，

中大學生Roy在新年的最大願望

便是減肥而且絕不反彈。

曾經成功減去十磅，

不過很快便打回原形。

所以他希望可以堅持做運動，

每個月只能喝一杯珍珠奶茶，

而受訪當日已經用掉一月的奶茶限額。

Roy決定一個月只喝一杯珍珠奶茶。（吳嘉俊攝）

學外語促進戀愛運

理大學生Tom來年將會學習日語，

因為他希望日後去日本留學。

他從小熱愛動漫，

對日本文化情有獨鍾。

特別仰慕日本女生

為了在留學期間結識

像小嶋陽菜般的女生，

從零開始學日文也在所不惜，

愛情的力量真是驚人呢。

學日文結識日本女生是Tom的願望。（植加佑攝）

不再做月光族

金錢也許是萬惡根源，

受訪的十名學生中，

近半數都提及到

其中一個新年願望是賺更多錢。

公開大學學生芷蕙一直是月光族，

希望來年可以將兼職工資的一半

好好地存起來。

「即使沒有買新衣的打算，

但一經過衣服商店便忍不住購物。」

過去2019年第一個月，

芷蕙的儲錢大計進行得如何？

「失敗了，

光是買衣服已經花掉一千元多。」

芷蕙尷尬地說道。

芷蕙購物慾驚人，令她無法順利儲錢。（莊堅毅攝）

新年目標幾乎是年經話題，

你會盡力實現願望，

抑或說說就算？