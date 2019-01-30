16歲韓妹為追偶像要留級　SEVENTEEN拍片勸說：我們很傷心

不知道大家為了追星，做過多少瘋狂事？最近一名16歲的韓妹登上節目《大國民TALK SHOW》分享煩惱，表示自己的好友因為瘋狂追星不但花了很多錢，而且還學業成績大荒廢。

SEVENTEEN

這名16歲的韓妹是組合SEVENTEEN的粉絲。今年中三的她，可說是「全職追星，兼職學生」。她的好友上節目《大國民TALK SHOW》爆料，表示她經常都因為去看偶像的「上班路」而遲到，更多次因為通宵追星而翌日不上學，甚至連考試也缺席不應考，成績一落千丈，最終導致要留級一年，重讀中三，而所有朋友都順利順上高中。

一看到OPPA的相片，事主馬上變身迷妹。

因為是家中的「老小」，父母都忙著賺錢養家，根本沒有時間照顧她，而且因為小時候曾經得過重病差點去世，所以父母只希望她能健健康康地成長。其實他們也有設法了解女兒追星的心態，但對於影響學業到如此地步，也實在感到十分傷心。

爸爸更在節目上忍不住哭起來

除了影響學業，她花在追星上的錢也十分驚人。單是花在買周邊的錢，保守估計也要1200萬won（約港元8萬5千）。別忘記她只是一名中三的學生！她表示，錢的來源大多數都來自父母，但她自己也有做外快打工賺錢。又要打工，又要追星，學業怎能不退步呢？

光是這些小小的周邊，已經花了1200萬won

同行的另一名朋友，同樣也是SEVENTEEN的粉絲，但她對事主的所作所為，也似乎不太認同。雖然該名朋友的年紀比事主小，但只要父母不允許的話，她絕對不會去追星，而且她也從沒有試過因為追星而遲到或不上學，認為事主的確是太過份。

事主表示：「直到死那天都要追星。」

知道自己的粉絲因為追星而放棄學業，SEVENTEEN亦親自拍了影片，鼓勵事主。「雖然很感謝你喜歡我們，但對於你為了追我們而把學業和生活弄成如此地步，我們感到很傷心。請答應我們，你會用功讀書吧！如果真的得知你學有所成，我們答應你，要邀請你來看我們的演唱會的！」事主看見SEVENTEEN親自為自己打氣，也答應了身邊的爸爸會改善。希望有偶像的鼓勵，事主可以做一名學生該做的事吧！

SEVENTEEN親自拍了影片鼓勵事主，希望事主真的會聽偶像勸告吧！

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