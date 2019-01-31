《天空之城》成韓國有線台最高收視劇　盤點10套必看有線台韓劇

近期韓劇《天空之城》在韓國引起「全民追劇」的熱潮，收視成為韓國有線台史上最高的劇集。除了《天空之城》之外，還有哪幾套高收視、收自有線台的韓劇是值得一看？

《天空之城》(SKY CASTLE)

【第10名】阿爾罕布拉宮的回憶



因為有朴信惠和玄彬當主演，

加上題材新穎，

在未正式開播之前，

觀眾已經十分期待。

講述燦烈飾演的世朱

開發了一種高科技的遊戲，

但遊戲中出現了漏洞，

在遊戲中被殺死的人，

在現實中也真的死亡。

為了解決漏洞和尋找世朱，

玄彬和朴信惠經歷了很多不可思議的事。

最高收視為第14集，

錄得10%。

《阿爾罕布拉宮的回憶》

【共同10位】又．吳海英



這套劇於2016年5月起播出，

講述兩名都是叫吳海英的女生，

但命運卻截然不同，

而且她們都曾和一名

能預見未來的男子有段關係。

這套劇曾經是tvN月火劇中，

最高收視的劇集，

最高收視也是10%，

但後來被《百日的郎君》打破。

《又．吳海英》

【第8位】男朋友



正在熱播中的《男朋友》，

因為強勁的主演陣容，

在未播出之前已經造成熱話，

第2集已經錄得10.3%的高收視。

不過之後收視未留穩守，

回落至只有7至8%。

不少人認為劇情較老土，

「不用看也猜到劇情」，

不過光看男女主角也值回票價！

《男朋友》

【第7名】機智牢房生活



此劇於2017年11月播出，

由《回答吧》系列的申元浩導演執導，

講述監犯與獄警之間的故事。

雖然光看題材會覺得一定是沉重的氣氛，

但其實此劇不時加入很多笑位，

絕對不是嚴肅的劇呢！

最高收視是大結局，

錄得11.2%。

《機智牢房生活》

【第6名】Signal



相信大家對這套劇不會感到陌生，

因為早前TVB也拍過一套十分相似的劇。

講述一名警員無意中撿到一個對講機，

與一名15年前的警員通過對講機溝通，

大家互相協助查案。

劇情緊湊，

每集也有高潮位，

最高收視為大結局，

錄得12.5%。

《Signal》

【第5名】百日的郎君



此劇於2018年9月播出，

是tvN現時最高收視的月火劇，

最高收視為大結局，

錄得14.4%。

講述都暻秀飾演的王世子，

神秘失蹤之後更加失憶，

而他的年紀已超過適婚年齡，

被逼與一名民間女子

（南志鉉飾）結婚流落民間，

但吵鬧之中萌生了感情。

《百日的郎君》

【第4名】陽光先生



此劇於2018年7月播出，

是李炳憲事隔多年回歸電視圈的回歸作，

所以開播之前已經引起觀眾很大期待。

最高收視是第18集，

錄得18.1%，

平均收視為12.95%，

是史上最高平均收視的有線台劇集。

雖然在韓國有這麼好的成績，

但此劇的設定是在「辛未洋擾」時代，

對不了解韓國歷史的外國人來說，

可能會比較難理解。

《陽光先生》

【第3名】回答吧1988



喜歡懷舊的人

此劇就最適合不過了！

故事圍繞著1988年住在雙門洞的

4家人所發生的事，

故事原素十分豐富，

友情、愛情、親情、鄰里情也涉及，

其中最有趣的都是猜女主角的老公，

最高收視為大結局，

錄得18.8%。

《回答吧1988》

【第2名】鬼怪



原來《鬼怪》已經是2年多前的劇了！

還記得當時身邊幾乎每個人都中了

孔劉「大叔」的毒，

就知道此劇有多流行了。

此劇最高收視突破了20%，

是tvN現時最高收視的劇集。

《鬼怪》

【第1名】天空之城



現時正在熱播的《天空之城》，

破了《鬼怪》的最高收視。

雖然未播大結局，

但第18集的最高收視已經破了22%。

講述一群上流社會貴族的故事，

在韓國引發起「全民追劇」的熱潮。

《天空之城》

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