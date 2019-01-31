《天空之城》成韓國有線台最高收視劇　盤點10套必看有線台韓劇

近期韓劇《天空之城》在韓國引起「全民追劇」的熱潮，收視成為韓國有線台史上最高的劇集。除了《天空之城》之外，還有哪幾套高收視、收自有線台的韓劇是值得一看？
《天空之城》(SKY CASTLE)
【第10名】阿爾罕布拉宮的回憶
因為有朴信惠和玄彬當主演，
加上題材新穎，
在未正式開播之前，
觀眾已經十分期待。
講述燦烈飾演的世朱
開發了一種高科技的遊戲，
但遊戲中出現了漏洞，
在遊戲中被殺死的人，
在現實中也真的死亡。
為了解決漏洞和尋找世朱，
玄彬和朴信惠經歷了很多不可思議的事。
最高收視為第14集，
錄得10%。
《阿爾罕布拉宮的回憶》
【共同10位】又．吳海英
這套劇於2016年5月起播出，
講述兩名都是叫吳海英的女生，
但命運卻截然不同，
而且她們都曾和一名
能預見未來的男子有段關係。
這套劇曾經是tvN月火劇中，
最高收視的劇集，
最高收視也是10%，
但後來被《百日的郎君》打破。
《又．吳海英》
【第8位】男朋友
正在熱播中的《男朋友》，
因為強勁的主演陣容，
在未播出之前已經造成熱話，
第2集已經錄得10.3%的高收視。
不過之後收視未留穩守，
回落至只有7至8%。
不少人認為劇情較老土，
「不用看也猜到劇情」，
不過光看男女主角也值回票價！
《男朋友》
【第7名】機智牢房生活
此劇於2017年11月播出，
由《回答吧》系列的申元浩導演執導，
講述監犯與獄警之間的故事。
雖然光看題材會覺得一定是沉重的氣氛，
但其實此劇不時加入很多笑位，
絕對不是嚴肅的劇呢！
最高收視是大結局，
錄得11.2%。
《機智牢房生活》
【第6名】Signal
相信大家對這套劇不會感到陌生，
因為早前TVB也拍過一套十分相似的劇。
講述一名警員無意中撿到一個對講機，
與一名15年前的警員通過對講機溝通，
大家互相協助查案。
劇情緊湊，
每集也有高潮位，
最高收視為大結局，
錄得12.5%。
《Signal》
【第5名】百日的郎君
此劇於2018年9月播出，
是tvN現時最高收視的月火劇，
最高收視為大結局，
錄得14.4%。
講述都暻秀飾演的王世子，
神秘失蹤之後更加失憶，
而他的年紀已超過適婚年齡，
被逼與一名民間女子
（南志鉉飾）結婚流落民間，
但吵鬧之中萌生了感情。
《百日的郎君》
【第4名】陽光先生
此劇於2018年7月播出，
是李炳憲事隔多年回歸電視圈的回歸作，
所以開播之前已經引起觀眾很大期待。
最高收視是第18集，
錄得18.1%，
平均收視為12.95%，
是史上最高平均收視的有線台劇集。
雖然在韓國有這麼好的成績，
但此劇的設定是在「辛未洋擾」時代，
對不了解韓國歷史的外國人來說，
可能會比較難理解。
《陽光先生》
【第3名】回答吧1988
喜歡懷舊的人
此劇就最適合不過了！
故事圍繞著1988年住在雙門洞的
4家人所發生的事，
故事原素十分豐富，
友情、愛情、親情、鄰里情也涉及，
其中最有趣的都是猜女主角的老公，
最高收視為大結局，
錄得18.8%。
《回答吧1988》
【第2名】鬼怪
原來《鬼怪》已經是2年多前的劇了！
還記得當時身邊幾乎每個人都中了
孔劉「大叔」的毒，
就知道此劇有多流行了。
此劇最高收視突破了20%，
是tvN現時最高收視的劇集。
《鬼怪》
【第1名】天空之城
現時正在熱播的《天空之城》，
破了《鬼怪》的最高收視。
雖然未播大結局，
但第18集的最高收視已經破了22%。
講述一群上流社會貴族的故事，
在韓國引發起「全民追劇」的熱潮。
《天空之城》
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