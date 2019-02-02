【Krystal鄭秀晶】影相技巧大公開！學識5招即做IG女神

南韓網友票選2018 KPOP百大美女得到第六名的Krystal，其纖瘦的身材與高冷的臉蛋，不僅被韓國網友廣大喜愛，近日被更被粉絲拍到一組仙氣逼人的照片，在Twitter上被轉發高達五萬多次，被形容為「神級回眸照」！其實從Krystal個人Ingstagram的照片上可以發現，那些不經意的動作、眼神，根本自然的太美！拍照怕尷尬又不會擺姿勢的女孩可要好好學學！

1）回眸

回眸一定要擺出「你看什麼看」的略帶殺氣眼神，即使不穿華服，存在感也滿分！果然平常有練習，難怪Krystal即使是被偷拍，角度與表情還是完美呈現！

按圖看看女神Krystal回眸的拍照技巧▼

2）不看鏡頭

想要呈現生活自然感的照片那就別看鏡頭！除此之外，構圖也不一定要太整齊，有時候歪斜的畫面更讓人覺得是被偷拍，不刻意的照片讓人好感度大增！

按圖看看女神Krystal不看鏡頭的拍照技巧▼

+ 3 + 2

3）善用有趣道具

雖然說表面上Krystal有着高冷的外貌，但在看似難以親近的外表下，她其實有一顆幽默的心，因此有時候會搭配小道具來呈現有趣的照片，這樣的反差感粉絲更愛她了！

按圖看看女神Krystal善用有趣道具的拍照技巧▼

+ 3 + 2

4）與背景顏色呼應

要說到Krystal的美感，可以從照片裡服裝顏色與背景的連結看出端倪，只要掌握好穿搭與背景的顏色，一秒就可拍出有藝術感的照片！

按圖看看女神Krystal與背景顏色呼應的拍照技巧▼

5）背景襯托人物

無論是找一面乾淨的牆面、或是讓背景虛化、又或者留下大量背景，都是背景完美襯托人物的好方法，此時目光聚焦在人物身上，照片自然令人過目不忘！

按圖看看女神Krystal以背景襯托人物的拍照技巧▼

結語： Krystal私人Instagram的照片根本就是自然派的拍照聖經！只要學她掌握好以上幾個技巧，即使另一半再不會拍照，還是可以產出奇蹟美照的！

延伸閱讀：

10 元粉有新劇可以追了！貴千金「 高嶺之花 」石原里美再次大玩穿搭藝術

這樣的她，你怎能不喜歡？從時尚編輯到白袍法醫，石原聰美從妝容到穿搭都是天使

《校閱女王》石原聰美的職場時尚穿搭術，每天就是要閃閃發亮，平凡卻又不簡單！

原文：盤點冰山女神「Krystal 鄭秀晶」的拍照技巧！不經意的回眸照被瘋狂轉發！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】