【有樣有實力】徐康俊、孔孝真　5個為作品扮醜韓星

演員的責任就是要演好自己的角色，就算要扮醜變裝，演員也無法避免。以下這5名韓星，就曾經為了作品扮醜。除了徐康俊之外，還有誰？

徐康俊

【1】徐康俊



花美男徐康俊，

於去年播出的《第3種魅力》中，

飾演男主角溫俊英。

俊英在大學時期打扮十分老土，

加上還在「箍牙」，

有一段時間還被女主角強制

電了一頭大媽曲髮，

真的是「十分醜」！

不過幸好扮醜只是扮了兩集，

大學畢業之後，

俊英便變帥了。

+ 2

【2】孔孝真



魅力姐姐孔孝真，

原來亦曾經為拍戲而扮過醜。

她在2008年10月上映的

《胡蘿蔔小姐》中，

飾演一名患有「面紅耳赤症」的老師。

為了演活角色，

孔孝真當時每天都要把胭脂塗滿臉上。

+ 2

【3】黃靜音



黃靜音的代表作，

大家都會聯想起《她很漂亮》，

她憑著此劇獲得2015年的

女子最優秀演技大獎。

她於劇中飾演一名對自己

完全不會做形象管理的金惠珍，

儀容老土又嚇人，

令觀眾留下深刻的印象。

+ 2

【4】劉仁娜

劉仁娜在2016年播出的

《再一次happy ending》之中，

飾演一名年過30、

曾經是女團出身，

現時為一名小學老師的高東美。

為了演活角色，

她當時增磅增了3kg，

不准穿高跟鞋，

而且連雙眼皮貼也不准貼，

自稱是「令人滿意的長得醜」。

+ 2

【5】珉雅



女團Girl's Day出身的珉雅，

在2016年播出的《美女孔心》中，

飾演一名因壓力導致脫髮的少女，

需要經常戴著一個「冬菇頭」的假髮。

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