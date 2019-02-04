【有樣有實力】徐康俊、孔孝真　5個為作品扮醜韓星

開罐
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演員的責任就是要演好自己的角色，就算要扮醜變裝，演員也無法避免。以下這5名韓星，就曾經為了作品扮醜。除了徐康俊之外，還有誰？

徐康俊

【1】徐康俊

花美男徐康俊，
於去年播出的《第3種魅力》中，
飾演男主角溫俊英。
俊英在大學時期打扮十分老土，
加上還在「箍牙」，
有一段時間還被女主角強制
電了一頭大媽曲髮，
真的是「十分醜」！
不過幸好扮醜只是扮了兩集，
大學畢業之後，
俊英便變帥了。

+2

【2】孔孝真

魅力姐姐孔孝真，
原來亦曾經為拍戲而扮過醜。
她在2008年10月上映的
《胡蘿蔔小姐》中，
飾演一名患有「面紅耳赤症」的老師。
為了演活角色，
孔孝真當時每天都要把胭脂塗滿臉上。

+2

【3】黃靜音

黃靜音的代表作，
大家都會聯想起《她很漂亮》，
她憑著此劇獲得2015年的
女子最優秀演技大獎。
她於劇中飾演一名對自己
完全不會做形象管理的金惠珍，
儀容老土又嚇人，
令觀眾留下深刻的印象。

+2

【4】劉仁娜

劉仁娜在2016年播出的
《再一次happy ending》之中，
飾演一名年過30、
曾經是女團出身，
現時為一名小學老師的高東美。
為了演活角色，
她當時增磅增了3kg，
不准穿高跟鞋，
而且連雙眼皮貼也不准貼，
自稱是「令人滿意的長得醜」。

+2

【5】珉雅

女團Girl's Day出身的珉雅，
在2016年播出的《美女孔心》中，
飾演一名因壓力導致脫髮的少女，
需要經常戴著一個「冬菇頭」的假髮。

 

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