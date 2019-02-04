【有樣有實力】徐康俊、孔孝真　5個為作品扮醜韓星

演員的責任就是要演好自己的角色，就算要扮醜變裝，演員也無法避免。以下這5名韓星，就曾經為了作品扮醜。除了徐康俊之外，還有誰？
徐康俊
【1】徐康俊
花美男徐康俊，
於去年播出的《第3種魅力》中，
飾演男主角溫俊英。
俊英在大學時期打扮十分老土，
加上還在「箍牙」，
有一段時間還被女主角強制
電了一頭大媽曲髮，
真的是「十分醜」！
不過幸好扮醜只是扮了兩集，
大學畢業之後，
俊英便變帥了。
【2】孔孝真
魅力姐姐孔孝真，
原來亦曾經為拍戲而扮過醜。
她在2008年10月上映的
《胡蘿蔔小姐》中，
飾演一名患有「面紅耳赤症」的老師。
為了演活角色，
孔孝真當時每天都要把胭脂塗滿臉上。
【3】黃靜音
黃靜音的代表作，
大家都會聯想起《她很漂亮》，
她憑著此劇獲得2015年的
女子最優秀演技大獎。
她於劇中飾演一名對自己
完全不會做形象管理的金惠珍，
儀容老土又嚇人，
令觀眾留下深刻的印象。
【4】劉仁娜
劉仁娜在2016年播出的
《再一次happy ending》之中，
飾演一名年過30、
曾經是女團出身，
現時為一名小學老師的高東美。
為了演活角色，
她當時增磅增了3kg，
不准穿高跟鞋，
而且連雙眼皮貼也不准貼，
自稱是「令人滿意的長得醜」。
【5】珉雅
女團Girl's Day出身的珉雅，
在2016年播出的《美女孔心》中，
飾演一名因壓力導致脫髮的少女，
需要經常戴著一個「冬菇頭」的假髮。
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