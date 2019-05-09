【校園街拍】理大BBA情侶日日襯Dress Code　「先從同色系入手」

香港理工大學工商管理物流系的阿湞和Marcus穿著情侶裝在校園遊走，一下子吸引筆者的目光。他們兩年前開始嘗試穿情侶裝上學、逛街，現在已經成為每日的習慣。

阿湞（左）和Marcus（右）共同經營主打情侶裝的IG商店，身上的衣服全部來自自家品牌kingnqueenie。（吳嘉俊攝）

今日造型

是日的情侶主題色是天藍色，阿湞身穿百摺裙，而Marcus則穿上間條毛衣作呼應。另外二人分別以白色的上衣和悠閒褲作配搭，令天藍色在整體造型中更加突出。鞋子方面，他們特地穿上米白色的Converse平底鞋，帶出上學的悠閒感覺。

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從韓國情侶取得穿搭靈感

在香港，你很難找到穿著情侶裝的情侶。阿湞從小已經留意韓國的潮流，她觀察到情侶裝在韓國，甚至日本和台灣均十分流行，好看之餘又可以展示倆人甜蜜的一面。跟Marcus談戀愛後，她便向男友提議搭配情侶裝出門。一般人會覺得男生較女生含蓄，即使穿情侶裝也是男生被逼的。不過Marcus卻沒有拒絕阿湞的提議，「反正有人幫我想好每天穿搭，不是挺好的嗎」。

身邊的朋友逐漸受到他們的影響，約會時嘗試穿情侶裝。（吳嘉俊攝）

各自擁有7雙Converse和Vans

數到他們最常穿的品牌，除了自家品牌外，應該是Converse和Vans。自大學起，他們開始儲不同顏色的Converse和Vans，有黑色、白色、灰色、彩虹色等。無論身上穿甚麼色調，不愁沒有鞋子搭配。Marcus平常愛穿修身西裝褲，平底悠閒鞋可以中和西裝褲的正式感。而阿湞的衣櫥裏有各種剪裁的裙子，上學配襯皮鞋對她而言過於隆重，所以悠閒鞋是她的不二之選。更重要的是，他們認為這兩個牌子的價錢實惠，大學生也能夠負擔得起。

Converse平底鞋是歷久不衰的經典單品，不論男女都十分適合。（吳嘉俊攝）

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愛情力量改變曾經「頹爆」的男生

拍拖前，Marcus不大注重自己的衣著打扮。阿湞打趣地說，曾經在一個比較正式的場合上，看過Marcus穿著背心、運動短褲和不怎美觀的拖鞋。「有了愛情的滋潤，我終於從混沌的時期轉變過來。」Marcus笑道。而且，隨著年紀增長，他意識到尊重場合和另一半的重要性。如果談戀愛後依然維持以前的模樣，在愛美的女友襯托下，自己只會愈來愈自卑。所以他便向女友請教，慢慢調整自己的穿衣打扮。

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給情侶裝初心者的建議

經過兩年的搭配經驗，阿湞和Marcus已經擁有不同色系的衣服，不過對新手而言，阿湞建議可以先從雙方都有的顏色或單品下手，例如白襪、牛仔、間條等。其實搭配情侶裝沒有想像中那般困難，當拍拖時間久了，大家便會慢慢養成默契，一同構思當天的穿搭。