韓團BTS越南女粉絲病逝　母代看演唱會撰感人信：妳現在幸福嗎？

防彈少年團1月19日於新加坡舉行演唱會。這場演唱會的焦點，除了是防彈少年團之外，還有一名來自越南ARMY的媽媽撰寫一封信。原來她的女兒因為癌症逝世，不能來看演唱會......

BTS於1月19日在新加坡舉行演唱會

根據越南媒體「TIIN」的報道，

一名來自越南河內，

名叫「Bui Dieu KL」的女生，

原本是防彈少年團的熱血飯。

患有骨髓癌的她，

原本已經成功買了

1月19日防彈在

新加坡演唱會的門票，

但可惜身體狀況一天比一天差，

她最終沒能去看演唱會，

並在演唱會翌日（1月20日）逝世。

母親事後在社交網絡分享自己的感想（TIIN圖片）

以下是媽媽寫的信的中文翻譯：



「親愛的女兒啊！



我為了看防彈少年團，來到了新加坡了。妳也一定很想很想看到他們吧。媽媽十分清楚妳有多期望這天的來臨。我親愛的女兒，妳每天也在倒數這天的來臨，為了見妳所愛的人，還十分努力地做運動。



我知道在過去的3年，這7名可愛的男生，為妳的意志帶來了很大鼓勵。



特別是柾國，每天妳也和我一起聊他的...妳還說他是我的女婿呢。每次妳這樣說的時候，妳也特別興奮。



現在，原來妳已經在天國了。妳正在幸福的生活嗎？在那裡妳想怎樣生活就怎樣生活吧。



因為妳病情危急，妳想要的媽媽都無法都買給妳，在天國都把這些買下來吧，在天國，妳喜歡的都可以買下來了。在天國別擔心錢的問題了，我知道妳為了媽媽，一直都有省錢儲起來。



不過我親愛的女兒，妳想做的都做吧，我非常愛妳和想妳。這封信希望能傳到妳在的地方，也希望能傳到柾國在的地方。」

Bui Dieu KL（越南媒體TIIN圖片）

不少粉絲看了媽媽的信之後

都感到十分傷心，

並希望柾國也能看到這封信：

「看完好像感受到

那位天使有多愛柾國」、

「希望柾國也能感受到這份愛」、

「希望柾國能看到這封信」。

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