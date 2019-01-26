近日流行網上流行10 years challenge，所以小編都為大家整理出9個10年前出道韓團，看看當中有哪個韓團能挨過7年魔咒，至今仍未解散吧！

2NE1

【1】2NE1

2009年5月17日出道，

但早在出道前，

就因為與師兄BIGBANG

合作歌曲《LOLLIPOP》，

而備受關注！

當出道歌《FIRE》一推出

就橫掃各大音源榜，

而11年發行的代表作

《I Am The Best》，

更將她們的事業推向高峰！

可惜因為成員BOM

捲入走私毒品案，

令2NE1開始走下坡，

雖然後期證實了走私一事，

只是烏龍事件，

但2NE1最終還是挨不下去，

終在16年解散。

4minute

【2】4minute

2009年6月18日出道，

因為有前Wonder Girls成員泫雅，

4minute在正式出道前也備受關注，

結果一出道就以《Hot Issue》爆紅！

10年，泫雅以《Change》

開始Solo出道，

其後11年與BEAST成員賢勝

組成小分隊Trouble Maker，

成績亦都相當亮眼，

甚至蓋過組合4minute，

最終4minute於16年面臨解散。

BEAST

【3】BEAST

2009年10月16日出道，

憑11年發行的《Fiction》成名，

獲得了KBS頒發年度歌曲獎，

令BEAST成為大勢男團之一！

而成員龍俊亨和梁耀燮的

Solo成績亦不俗，

但BEAST卻在16年

迎來重大改變，

首先成員張賢勝

因為音樂理念不合而退隊，

而另外5位成員則另起爐灶，

成立經紀公司Around US，

並改名HIGHLIGHT重新出發，

幸好粉絲對此紛紛表示支持。

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f(x)

【4】f(x)

2009年9月5日出道，

自推出歌曲《Chu~♡》起

就大受歡迎，

12年更憑《Electric Shock》

獲MAMA最佳女子組合舞蹈表演獎！

但自從成員Sulli在14年退隊，

往演員方向發展後，

另外4位成員雖則繼續

以f(x)名義進行活動，

但就甚少以團體面貌示人，

Amber和Luna紛紛都Solo出道，

而Krystal、Victoria則專注拍戲，

至今仍有不少粉絲

都等待着f(x)完整體再次回歸。

T-ara

【5】T-ara

2009年7月29日出道，

她們特別在於隊長是輪流擔任，

第一任隊長是然後恩晶，

然後是寶藍、孝敏、芝妍

最後就是居麗。

11年，

她們憑歌曲《Roly-Poly》開始走紅，

但及後被爆團內出現欺凌事件，

令T-ara不斷受到黑粉攻擊，

雖然公司有為她們解釋，

還她們一個清白，

但T-ara的形象插水仍難挽救，

直到去年所有成員都不再續約，

並表示今後單飛不解散。

After School

【6】After School

2009年1月17日出道，

是韓國唯一擁有畢業及

入學制度的團體，

其初始成員分別是嘉熙、

​正雅、珠妍、小英和Bekah。

10年，她們推出的歌曲《Bang!》

成為代表作，

步操樂團的概念，

成功令觀眾留下深刻印象，

同年6月推出由Raina、

Nana和Lizzy組成的

小分隊Orange Caramel

亦相當受歡迎！

而目前After School的成員

為Raina、Nana、E-Young和佳恩。

Secret

【7】Secret

2009年10月15日出道，

當時的她們也平平無奇，

但後來憑洗腦曲《Magic》

開始走紅！

但12年不幸遇上車禍事故，

其中成員河娜和烋星都因受傷

而需要暫停活動，

自此Secret的名氣急速下滑，

成員亦陸續宣佈退隊，

現時只剩下河娜一人，

雖然沒有正式宣佈解散，

但已名存實亡，

很難有機會再見到她們。

Rainbow

【8】Rainbow

2009年11月12日出道，

她們在出道前4日，

僅公開一張照片，

就成功登上各大網站

排行榜第一名！

但之後的音源成績，

卻比不上出道的氣勢，

歌曲《A》的標誌性舞蹈「露臍舞」，

更因為太過性感而被禁播。

12年推出小分隊Rainbow Pixie，

成績也依然不突出，

最終於16年宣佈解散，

讓人可惜的是，

Rainbow由出道至解散，

從未拿過一次一位。

MBLAQ

【9】MBLAQ

2009年10月15日出道，

其中成員天動因為是

2NE1成員Sandara的弟弟

而備受關注，

雖然出道後沒有立馬走紅，

但隔年就憑歌曲《Y》

獲得初一位，

12年更推出代表作

《This is War》！

不過14年李準與天動完約退隊，

而昇昊、G.O、Mir

雖則表示會以3人體制活動，

但其後都沒有再見

MBLAQ完整體的回歸，

相等於名存實亡。

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