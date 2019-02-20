【玩轉旅朋友】古巴網絡慢無Wi-fi　女生獨遊最好下載離線地圖

古巴一個神秘國度，是現存少數的共產主義國家，亦是近年才開放行動網絡，至今仍不算發達，Wi-fi熱點少，龜速上網，在一個不能隨時Google map的地方，該怎樣旅行？ 開罐Opener「玩轉旅朋友」第1集，有來自香港大學Year 4的Peony分享，在一個與世隔絕的情況下，如何一個人解決迷路的問題？

（受訪者提供）

一人一個旅遊tips： 古巴網速是出了名的慢，雖然有Wi-fi熱點，不過地點難找，網速亦沒有特別快，最保險還是先下載離線地圖，或拍下所需圖片和資料。

@a_kki

總評★★★★☆ 古巴雖是個比較落後的地方，但亦是這個原因令古巴保留着自己的色彩，不論建築還是汽車，都令這地方顯得更古老。而且物價便宜，例如一杯雞尾酒只需約30港幣，學生都能負擔。

⬇️點撃這裡看Peony獨自面對迷路的經歷⬇️

香港大學Year 4的學生Peony，兩年前和幾位男性朋友到訪古巴，本來一個充滿期待的探索之旅，因失去聯絡變成「死過翻生」的旅程。晚上約10時，在街燈不多、言語不通、沒有網絡的情況下，Peony在異鄉迷了路，一個女生在街上亂晃，危機四伏，幸好遇上熱心的當地人，才順利回到住宿處。

事後，同行數位男性友人亦不關心Peony的情況，令她深感找一個好旅伴是如此重要，亦明白一個旅行能看清一個人。

我覺得去旅行好需要小心選擇你的旅伴，因為旅程之中，你可以看清他的全部。 香港大學Year 4學生 Peony

抵玩指數★★★★☆ 古巴實行雙貨幣制度，當地人用的叫古巴披索（CUP），外國人兌的是古巴兌換披索（CUC），買同一件貸物，外國人需比當地人付更多金錢，雖然有種心有不甘的感覺，但整體來說古巴物價仍然便宜，除了約30港幣買到一杯雞尾酒，8-90元港幣亦可享受到龍蝦。

覓食指數★★☆☆☆ 古巴是個海島國家，龍蝦幾乎是每個人遊客必食之選，多肉新鮮，而且超級便宜，港幣100元有找就吃到。另外，古巴的三文治亦是當地著名小吃，在硬法包裡放入火腿、芝士、蛋等等，很多路邊攤都有出售。

+ 5 + 4 + 3

路痴駕馭指數★★☆☆☆ 首先，你在古巴不會用到GPS，因為網絡慢得連一張相片都下載不到，想找路就一定要預先截圖，或下載離線地圖，再憑自己方向感到達目的地。

獨遊指數★★☆☆☆ 古巴人主要用西班牙語溝通，僅在觀光地點提供有限度英語，想去偏遠一點，就要有西班牙語傍身，而且遊客多多少少都會被騙錢，例如乘的士、飯後的找續、買紀念品等，多個朋友面對會比較安全。

Peony和其他4位男友人的合照。（受訪者提供）