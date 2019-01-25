9個商品吉祥物小秘密　牛奶妹是吃貨？唐揚君與日清小雞是仇家？

不少店家都會推出吉祥物，來提升自己產品的人氣，但有些吉祥物的人氣比本來的產品更知名！甚至比得上卡通片角色！到底他們有甚麼吸引之處？又有甚麼不為人知的小秘密呢？

牛奶妹和牛奶仔（網上圖片）

【1】牛奶妹和牛奶仔

可愛的牛奶妹和牛奶仔，

是日本著名的糕餅店

不二家的吉祥物！

單是樣貌就圈粉無數的他們，

原來還有個可愛的設定，

首先牛奶妹的日語名字是

「ペコちゃん」（Peko chan）

即是飢餓的意思，

所以牛奶妹就是個

天生的吃貨！

而牛奶妹男朋友

牛奶仔就叫（Poko），

是一個會細心照顧

牛奶妹的暖男角色。

Qoo（網上圖片）

【2】Qoo

「Qoo~」

想必大家看到Qoo的時候，

腦海中都是響起廣告中，

的這一句銷魂的叫聲，

還有那個綠色包裝的

青提子汁。

雖然Qoo並沒有推出過卡通片，

亦沒有詳盡的人物介紹，

但都依然受到大家的歡迎，

甚至推出了各種各樣的

週邊商品。

唐揚君（網上圖片）

【3】唐揚君

是不是覺得唐揚君很面熟，

但又想不起來在哪裏見過它？

其實有去日本旅行的話，

應該都對它不陌生，

它就是LAWSON賣的炸雞包裝上，

印着的那個吉祥物！

早在1986年出生的唐揚君，

算起來今年已經33歲了！

雖然在香港不紅，

很難見到它的身影，

但它在日本可是相當有人氣，

去年LAWSON甚至幫它

舉辦過生日派對！

日清小雞（網上圖片）

【4】日清小雞

不用多說都知道，

日清小雞就是日本元祖

日清雞麵上的可愛代言人！

但不說不知，

原來日清小雞和唐揚君有過隔夜仇！

早前日清小雞的Twitter上，

突然寫到要退休，

然後頭像換成了唐揚君的樣子，

而「被退休」的日清小雞在

一怒之下辭去日清代言人一職，

跑到LAWSON搶了唐揚君的代言，

然後LAWSON就推出了

乘聯日清雞麵口味的炸雞！

想不到這新口味商品背後，

還有個這麼可愛的故事！

Open小將（網上圖片）

【5】Open小將

看它的頭上的顏色就知道，

是7-ELEVEN的吉祥物吧？

Open小將只是台灣區的代言人，

而「Open」的意思是指，

對任何人、事、物都能

敞開心胸看待，

追求樂觀進取快樂的生活，

而看起來就像小狗一樣的外貌，

就是代表7-ELEVEN希望達到友善、

守望相助的精神，

感覺就真的像是台灣人一樣，

熱情好客。

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Potta（網上圖片）

【6】Potta

Potta大家都一定認識，

但總是叫不出它的名字，

永遠就是會說：

「那個！

那個卡樂B的公仔！」

薯片形狀的它，

雖然除了笑之外，

沒甚麼表情，

甚至也沒有人看過它

張開眼的樣子，

但它依然相當受歡迎，

或許是因為大家都愛薯片，

就出於愛屋及烏的心態愛着它？

熊本熊（網上圖片）

【7】熊本熊

即使沒去過熊本縣的人，

都會認識熊本熊！

不用多說都知道它的

人氣是有多高了吧？

推出不到三年，

熊本熊在日本的認知度

就已經超越了Hello Kitty，

這程度完全就是國民吉祥物吧！

但人氣並不代表一切，

15年，熊本熊因為減肥失敗，

由營業部長兼幸福部長降職至

代理營業部長，

需要到日本各地甚至海外，

出席各種宣傳活動，

所以大家看到熊本熊，

就鼓勵一下它減減肥吧！

麥當奴家族（網上圖片）

【8】麥當奴家族

你還記得麥當奴家族中，

除了麥當奴叔叔還有誰嗎？

對90後來說，

童年回憶就是他們，

小時候都會看到麥當奴裏，

有漢堡神偷、小飛飛

和滑嘟嘟等等的身影，

亦有隨開心樂園餐贈送的禮物，

但卻一直都不知道他們是甚麼，

原來滑嘟嘟代表的是

麥當勞奶昔，

小飛飛的代表食物是早餐，

而漢堡神偷之所以會坐監，

是因為他購物不排隊，

呃薯條食又賤咀！

真的長知識了…

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肯德基伯伯（網上圖片）

【9】肯德基伯伯

既然提到了麥當奴家族，

又怎麼能不提肯德基伯伯呢，

這個肯德基的標誌性伯伯，

其實就是肯德基的創辦人，

當年只是7歲的他，

就已經學會了煮20道菜，

可說是個料理的天才！

雖然長大後沒有馬上當上廚師，

但之後在機緣巧合之下，

卻開了炸雞店，

還極速爆紅，

才有了今天的街知巷聞的肯德基。