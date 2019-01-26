【TheGrandCinema】偷運零食、暗中拖手　7個入戲院睇戲指定動作

戲院The Grand Cinema近日宣佈將於下月結業，勾起了不少人對它的回憶，不只是對這單一戲院，而是所有關於看電影的記憶！看看以下這7個看電影的指定動作，有沒有令你想起誰？

去看電影前，要先去採購一大袋零食。（《Doctors》劇照）

【1】買零食偷運入去

每次去看電影，

都一定會帶個大大的袋子，

然後去採購一大袋的零食，

再加一杯珍珠奶茶，

然後一面滿足地走入戲院，

再以勝利者的姿態，

看旁邊那位拿着

又貴又少的爆谷，

心裏暗暗讚嘆着

自己的聰明才智，

不只省了更多的錢，

還能買到更多好吃的零食，

不過這也只是偏方，

最好的選擇當然是在戲院買零食！

第一次約會的最佳行程就是去看電影。（《500 days of summer》劇照）

【2】暗中拖手仔

初次約會的最佳行程，

一定是去看電影！

而且一定是要看恐怖片！

因為這才能更自然地有身體接觸，

首先女生就一定要

裝作是個極度容易受驚的女人，

一到了可怕的情節就大叫，

然後伸出手去拖男友，

而男生就一定要在這時候，

擁緊女友安慰她，

為自己爭取加分的機會，

增進一下感情。

每次入戲院都會聽到有人跟着唱這首歌。（《Its_time_to_enjoy_the_show》MV截圖）

【3】跟林二汶唱歌

「唔該熄咗你個電話啦

我哋𠵱家係嚟睇戲㗎」

每次在電影開始前，

都會播出由林二汶主唱的這首

《It's time to enjoy the show》，

即使你不會跟着唱歌，

你身邊總有一個傻仔朋友，

每次一看到

那隻貌似兔兔的東西出現時，

就會興奮地跟着林二汶唱這首歌，

然後因為唱得太過於投入，

就會忘了要將手機調至靜音……

等不到遲到的朋友，就只好將他的電影票放在櫃台等認領。（《我的ID是江南美人》劇照）

【4】留票在櫃台給遲到朋友

相信有不少人都試過，

約身邊的遲到王去看電影，

但等到電影開場，

都還未看到這位朋友的身影，

然後就只好將電影票留在櫃台，

等那位朋友自己拿票進場。

但悄悄地告訴你們，

還有不少人會利用這方法來幽會，

因為這樣就能在看不清

面部的情況下進場，

也就不怕被人發現。

但乖孩子們可不要學壞了喔！

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在進場先去洗手間。（《戇豆先生》劇照）

【5】睇戲前去廁所

不知怎麼的，

現在看電影的時間愈來愈長，

至少兩小時起跳，

有的電影更長達三小時，

小編曾試過看到一半人有三急，

但劇情又剛進入到最緊張的情節，

去了洗手間就會錯過重要劇情，

等到電影完場的話，

洗手間又會大排長龍，

情況變得相當尷尬！

所以為免再出現這情形，

每次進場看電影前，

都會去個洗手間解決一切所需，

然後安心地欣賞電影。

就算不喜歡也一定要買爆谷。（《我的ID是江南美人》劇照）

【6】一定要買爆谷

有些人即使不怎麼愛吃爆谷，

但卻總會固執地認為，

看電影就應該要配爆谷，

不然就等於沒有去

電影院看電影！

或許是因為平日能

吃到爆谷的機會不多，

而且坐得久了，

口又會開始癢，

想找些東西來咬，

而爆谷就相當適合，

所以無論如何都要去買爆谷。

一定要留守到最後看片尾。（《大力女子都奉順》劇照）

【7】等到最後睇片尾

現在有不少電影

在播放幕後製作名單後，

都會同場加映一小段

節奏輕鬆愉快的片尾，

有可能是預告，

亦有可能是一些

與故事主線無關的小故事，

身為戲迷為了不會

錯過任何一個故事情節，

即使要多花十分鐘去等，

看那個無聊又源源不絕的字海，

也依然會留守到最後！

看那兩三分鐘的片尾。

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