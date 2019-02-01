【米線地圖🍜第25碗】旺角新店麻辣妹　$51三併米線豬骨湯底濃香

《開罐》米線地圖第25集，米線專員Ruby到旺角新開張的「麻辣妹」一嚐主打的麻辣湯底，發現麻辣湯底竟然超重豬骨味？！ 新開張的「麻辣妹」更為《Opener》讀者提供優惠！想知有甚麼優惠？快快看內文！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★☆

來到這裡當然要點麻辣！湯底看起來不像平常的米線湯底紅紅的，而是實色的奶白豬骨湯，上面浮著幾滴辣油。一嚐之下湯底雖然有麻辣香，但更重的是豬骨湯味！配料上必點腩肉，肥瘦分明的腩肉切成薄片，有油香之餘也不會過份肥膩，同時不失鹵水味。小吃黃金皮蛋比起我之前吃的黃金皮蛋更重「壓」味（正字：餲味），而且口感彈牙。值得一提的是，這裡的裝潢超級有心思，店內陳設令人坐得十分舒服！

+ 8 + 7 + 6

抵食指數：★★★★☆

米線由22元起，加配料每款6－9元不等，雖然不連飲品，但這樣配搭配料豐儉由人，算是抵食。

配料多元化：★★★☆☆

配料選擇有47款，數量算多，但都是大路配料。腩肉肥而不膩，是必點之選！

環境舒適度：★★★★★

裝潢精美，燈飾、椅子上都花了不少心思。座位有三十個左右，椅子有軟墊及靠背，很有「梳乎」感。冷氣十分充足，就算吃辣也不會大汗淋漓！

獨食指數：★★★★☆

桌子都是可以獨立拉開，所以免卻了搭檯的尷尬！一個人來吃的話也不怕悶，因為這裡設有電視機，可以「電視汁撈米線」！

【Opener讀者優惠】 各位觀眾！Ruby為大家帶來優惠！ 於2019年2月內，只要出示這篇報道，在「麻辣妹」每檯計消費滿100元，即可免費獲贈以下指定小食一客！ （每檯只限使用優惠一次，麻辣妹保留最終決定權。）

小心中伏位：一小伏💀



💀 麻辣妹設有兩間分店，另一間分店只有外賣沒有堂食，這點要注意了！

【食飽有下場】 在後面街就是新寶戲院，吃飽不如看場電影舒舒壓？或者看完電影去吃個晚餐也是個不錯的選擇！

麻辣妹​

地址：旺角通菜街27號號地下

​電話：5363 0420／9309 5990

麻辣妹（外賣店）

地址：旺角彌敦道579號地下7號舖

​電話：5363 0420／9309 5990