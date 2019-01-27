除了驚安之殿堂　這7間日本人氣商店　90後最期待來港

撰文：過期大學生
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驚安之殿堂來港，令一眾網民聯想，如果其他日本人氣店舖，都可以來港開分店的話，那就更令人期待了。
【1.東急HANDS】
專門售賣家品與DIY用品的生活百貨店
文具、雜貨設計新穎搞笑
更有自家品牌
不論是自用送禮都是好選擇
是遊日必到的地方
如果登陸香港就不得了了
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【2. LOFT】
另一間知名生活百貨店
與東急HANDS一樣
售賣種類繁多文具雜貨
當然亦有自家LOFT原創商品
當中Wanna Do手帳（ワナドゥ!!手帳）是大熱
其他如禮物袋、杯緣子等都很受歡迎
【3.百元商店】
香港有$12元店
不過選擇不多
而日本的百元商店就更多
100円代表有Can★Do、Seria
300円代表有3COINS、CouCou
每家風格不一，自然、可愛、認真、簡約
價錢親民之餘亦靚靚仔仔。
+3
+2
【4. KIDDY LAND】
是喜歡卡通朋友的天堂
迪士尼、Sanrio等人氣卡通應有盡有
更會有KIDDY LAND限定crossover商品
是一眾fans絕不陌生的商店
如果來港一定會是打卡熱點
【5.松屋】
我都不知道如何說了
這沒有不歡迎的道理吧？
說起日本平民高質快餐
香港可能只有吉野家
之前梅林來港已經引起哄動
如果松屋都加入的話
又少一個去日本的理由了
【6.LAWSON/Familymart】
一家便利店最重要的是甚麼呢？
便利？通宵？多東西賣？都不是
最重要的是炸雞！
我可以說如果它們來港的話
第一樣沽清的商品
一定是炸雞！
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【7.Bookoff】
小編最愛的留連的地方
是一家綜合型百貨公司
賣的幾乎都是是二手東西
有書藉、雜誌、寫真、CD/DVD
遊戲、模型甚至有AV
是一個尋寶的好地方
而且價格非常相宜
一隻20年前的絕版CD
不到30港元就可以拿下了
很想要吧？