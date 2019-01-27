除了驚安之殿堂　這7間日本人氣商店　90後最期待來港

驚安之殿堂來港，令一眾網民聯想，如果其他日本人氣店舖，都可以來港開分店的話，那就更令人期待了。

【1.東急HANDS】

專門售賣家品與DIY用品的生活百貨店

文具、雜貨設計新穎搞笑

更有自家品牌

不論是自用送禮都是好選擇

是遊日必到的地方

如果登陸香港就不得了了

+ 2

【2. LOFT】

另一間知名生活百貨店

與東急HANDS一樣

售賣種類繁多文具雜貨

當然亦有自家LOFT原創商品

當中Wanna Do手帳（ワナドゥ!!手帳）是大熱

其他如禮物袋、杯緣子等都很受歡迎

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【3.百元商店】

香港有$12元店

不過選擇不多

而日本的百元商店就更多

100円代表有Can★Do、Seria

300円代表有3COINS、CouCou

每家風格不一，自然、可愛、認真、簡約

價錢親民之餘亦靚靚仔仔。

+ 3 + 2

【4. KIDDY LAND】

是喜歡卡通朋友的天堂

迪士尼、Sanrio等人氣卡通應有盡有

更會有KIDDY LAND限定crossover商品

是一眾fans絕不陌生的商店

如果來港一定會是打卡熱點

【5.松屋】

我都不知道如何說了

這沒有不歡迎的道理吧？

說起日本平民高質快餐

香港可能只有吉野家

之前梅林來港已經引起哄動

如果松屋都加入的話

又少一個去日本的理由了

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【6.LAWSON/Familymart】

一家便利店最重要的是甚麼呢？

便利？通宵？多東西賣？都不是

最重要的是炸雞！

我可以說如果它們來港的話

第一樣沽清的商品

一定是炸雞！

+ 2

【7.Bookoff】

小編最愛的留連的地方

是一家綜合型百貨公司

賣的幾乎都是是二手東西

有書藉、雜誌、寫真、CD/DVD

遊戲、模型甚至有AV

是一個尋寶的好地方

而且價格非常相宜

一隻20年前的絕版CD

不到30港元就可以拿下了

很想要吧？

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