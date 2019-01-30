台版「超級全能住宅改造王」！網友將客廳變叢林

年節將至，除了把屋內打掃得乾乾淨淨，重新粉刷或是更換家具也相當重要，讓一成不變的家中擺飾能有新鮮感，但你能相信竟然有網友心血來潮就把家中改造成森林了，一起來看看他是怎麼辦到的吧！

有網友在Dcard上分享自己動手「全能住宅改造王」的經驗，朋友談到「想把客廳改造成森林」，大家都以為他是開玩笑，沒想到竟然是用氣球大改造！原本平淡的客廳鋪上草皮，上千顆氣球把天花板佔滿，走進屋內都是比還高的氣球樹，不時還有可愛森林動物藏在其中，想看電視還必須先把氣球瀑布綁起來，甚至還相當應景的搭上蟲鳴鳥叫的音效，如同真的進入叢林內。

客廳改造前。（聯合新聞網）

看完氣球叢林後，許多網友讚嘆「快收下我的膝蓋」、「我不敢相信 一秒變成叢林之王」，但有怕氣球的鄉民認為，「這個有密集恐懼症一定崩」、「我一想到善後就毛骨悚然」「萬一爆掉怎麼辦，想了就好痛」，最後大家也相當同情他們的爸媽，「爸媽回來會很森氣XD」、「嗑了多少才能有這種想法跟作為...」

客廳改造後。（聯合新聞網）

這幾位氣球達人真的太讓人佩服，但能不能不要浪費才華啊！這樣的實力根本可以辦一個小型氣球展覽了，幸好天花板的氣球第二天就掉下來了，其他應該也會自然消氣，要不然真的很難想像該怎麼收拾滿屋子的氣球。

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