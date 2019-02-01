拉花新手意外拉出「18禁」圖案　網民：冇眼睇

很多人每天不喝一杯就無法開始工作，有些人還會特別重視奶泡的品質和拉花圖案，甚至還會開始自學拉花技巧。 不過學習任何技能都有「陣痛期」，學拉花也不例外，有位網友就分享了他初學拉花的作品，可以看出他非常努力想拉出愛心，就是結果讓人……不忍直視。

上班族中咖啡成癮者不少，每天不喝一杯就無法開始工作，有些人還會特別重視奶泡的品質和拉花圖案，和朋友喝下午茶也會特別挑選咖啡香醇、拉花特殊的店，甚至上了年紀後（誤）…比較注重生活情趣的人，還會開始自學拉花技巧，準備讓同事朋友都驚豔一下。

不過學習任何技能都有「陣痛期」，學拉花也不例外，有位網友就分享了他初學拉花的作品，可以看出他非常努力想拉出愛心，就是結果讓人……不忍直視。

拉花新手作品令人不忍直視。（PTT）

第二天的稍稍進步一點，不過……

拉花新手作品令人不忍直視。（PTT）

「今天的比較濃喔」 「夫人：第一款有點短，第二款有點細」 「今天的比較細長，還流出了一些什麼…」 「第一天是鑫鑫腸，第二天更慘了，鑫鑫腸變成繡花針」 「以後無法正視拉花圖案……（常失敗的新手）」

拉花拉出「阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲」似乎是新手必經過程，網路上慘案不少啊！（點圖放大）▼

到底要怎麼脫離這尷尬階段呢？拉花高手也好心的提出建議：

「剛開始倒牛奶要拉高慢慢低，然後左右左右晃動再往下拉，愛心就出來囉～」 「個人覺得拉花這東西就是越隨便成功率越高，我在練習的時候成功率都只有五成，但是家裡客人來要拼出杯速度，成功率就接近100%。所以最後就都倒得很豪邁了XDD」 「奶泡太厚？牛奶多一點，刮兩下再倒試試」 「能不能拉花的重點在於奶泡的品質和流動性」

拉花作品（PTT）

雖然嘲笑別人很不應該，但本編的嘴角還是不爭氣的上揚了，祝這位大哥早日脫離新手村，雖然奶泡喇一喇再喝就好，但還是很糗啊～～～什麼？你叫本編有本事來拉一個？唉，本編向來只喝珍奶不喝咖啡啊！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】