【嵐】2020休團之後　5隊J家組合　誰可繼承嵐的地位？

嵐作為J家的支柱之一，將於2020年休團，令人不禁幻想，到底J家旗下，有哪個團可以成為嵐的接班人？
嵐作為J POP界的傳奇天團
亦逃不過休團的命運
一眾fans大感可惜之餘
亦不禁想像到底誰可以接棒？
【1.関ジャニ∞】
作業J家人氣王之一
組合將8寫作∞
意為無窮、無限
關8現時有6位成員
他們的的歌曲別具一格
融合了關西腔和關西獨有的幽默感
為歌迷帶來不少新鮮感
有傳在音樂節目表演時
觀眾的跳動令整棟大樓感到震感
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【2. Sexy Zone】
出道時平均年齡14.2歲
是J家至今正式出道的
所有組合中年齡最低
成員清澀的樣子
引爆不少小姐姐的心
不過在2018年年底
成員松島聰
突發性恐慌症惡化
將無限期休止活動
以便專心治療病情
為組合的未來
帶來一點不穩定的因素
【3. Kis-My-Ft2】
2005年結成時
和超級大前輩光GENJI一樣
利用滾軸溜冰來表演歌曲
引起非常高的討論度
直到2011年才正式出道
七名成員各有特色
當中橫尾渉、宮田俊哉、
二階堂高嗣、千賀健永
人設為跳舞了得但唱歌魔音
組成了子組合「舞祭組」出道
由中居正廣作為舞蹈提案者
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【4. NEWS】
一提這個組合
我相信不少嵐粉都會有點不滿
因為是非總是圍繞著他們
人氣卻仍然高企
不過不可否認他們近年開始有點沉
惹火人物手越祐也
多次被爆料麻煩纏身
更diss過嵐「咪嘴」
也許這是男生不壞女生不愛？
【5. King & Prince】
去年5月才出道的新生代男團
走的是J家王道偶像風
而且現場唱功、
跳舞水準穩定
不過成員之一岩橋玄樹
年幼時就患有恐慌症
出道後無法再平衡
與保持好身心健康
決定暫停活動
令一眾fans擔心之外
更激起了他們的愛護之心
「等你們回來啊！」
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