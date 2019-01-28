【嵐】2020休團之後　5隊J家組合　誰可繼承嵐的地位？

嵐作為J家的支柱之一，將於2020年休團，令人不禁幻想，到底J家旗下，有哪個團可以成為嵐的接班人？

嵐作為J POP界的傳奇天團

亦逃不過休團的命運

一眾fans大感可惜之餘

亦不禁想像到底誰可以接棒？

【1.関ジャニ∞】

作業J家人氣王之一

組合將8寫作∞

意為無窮、無限

關8現時有6位成員

他們的的歌曲別具一格

融合了關西腔和關西獨有的幽默感

為歌迷帶來不少新鮮感

有傳在音樂節目表演時

觀眾的跳動令整棟大樓感到震感

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【2. Sexy Zone】

出道時平均年齡14.2歲

是J家至今正式出道的

所有組合中年齡最低

成員清澀的樣子

引爆不少小姐姐的心

不過在2018年年底

成員松島聰

突發性恐慌症惡化

將無限期休止活動

以便專心治療病情

為組合的未來

帶來一點不穩定的因素

【3. Kis-My-Ft2】

2005年結成時

和超級大前輩光GENJI一樣

利用滾軸溜冰來表演歌曲

引起非常高的討論度

直到2011年才正式出道

七名成員各有特色

當中橫尾渉、宮田俊哉、

二階堂高嗣、千賀健永

人設為跳舞了得但唱歌魔音

組成了子組合「舞祭組」出道

由中居正廣作為舞蹈提案者

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【4. NEWS】

一提這個組合

我相信不少嵐粉都會有點不滿

因為是非總是圍繞著他們

人氣卻仍然高企

不過不可否認他們近年開始有點沉

惹火人物手越祐也

多次被爆料麻煩纏身

更diss過嵐「咪嘴」

也許這是男生不壞女生不愛？

【5. King & Prince】

去年5月才出道的新生代男團

走的是J家王道偶像風

而且現場唱功、

跳舞水準穩定

不過成員之一岩橋玄樹

年幼時就患有恐慌症

出道後無法再平衡

與保持好身心健康

決定暫停活動

令一眾fans擔心之外

更激起了他們的愛護之心

「等你們回來啊！」

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