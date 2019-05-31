【校園街拍】理大服裝設計學生Octavia　 用耳飾戴出精緻生活態度

香港理工大學紡織及服裝學系二年級生Octavia一身打扮散發甜美少女感，著重線條美的她穿著短裙和高跟鞋，讓人眼前一亮。 「我最講究的單品是手工製作耳環。」她說。各式各樣的耳飾怎樣戴出她的生活態度？

「我不是衣櫥裏的人體模型，購物時要選擇適合自己氣質和身形的衣服。」紡織及服裝學系的學生對穿搭有一定要求。（吳嘉俊攝）

今日造型

Octavia身穿杏色麂皮短外套，搭配購自Forever21的白色中袖上衣和皮質連衣短裙。鞋子方面，這天選擇了購自淘寶的襪套高跟鞋。手拿Tory Burch的經典黑色單肩包，耳上還有購自IG shop的手製吊墜耳環。當天天氣稍冷，她選擇以修身短裙減低麂皮外套的厚重感，保暖之餘不失時尚感。

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蒐集30對耳飾 戴出精緻生活態度

在整體造型中，Octavia最喜歡的單品是耳上的全人手製作耳環。她特別欣賞本地手作人花心思搭配的耳飾，她認為飾物可以反映一個人追求精緻的生活態度，亦讓平平無奇的造型添上色彩。

衣服多網購 淘寶都有好設計

Octavia自言學業繁重，平常沒有太多時間逛街。「如果我想找某樣單品，只需在購物網打上關鍵字，便可以同時比較幾間店家的類似單品。」因為網購太方便，家裏接近7成的衣服都是從網上商店買。她亦毫不避違指出身上的外套和靴子均從淘寶購入。雖然很多人覺得淘寶「平嘢冇好嘢」，她認為許多內地新晉設計師的自家品牌如「Tammytangs」和「衣紗布菲」都在淘寶設店，剪裁和用料甚至比大牌子還要出色。

如果款式和剪裁合心意，即便是幾百塊的淘寶單品，Octavia也會毫不猶豫買下來。（吳嘉俊攝）

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避開中伏位 淘寶達人小貼士

淘寶商品參差不齊，網購新手稍不留神買到「中伏」商的機會相當大。對此，Octavia建議可以挑選一些有信譽的商店，例如剛才提到的新晉設計師的品牌。然後用心查看買家試穿圖，試找出身形跟自己差不多的買家，穿上衣服後的效果。另外，亦要避免購買過於便宜的衣服，中伏的機會便會大大減少。