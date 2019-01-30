嘉欣、浩然、穎詩？80、90、00後極易撞中文名　你身邊有幾多個？

上回《開罐Opener》說到「常見英文名」，中文名又有哪幾個老是常出現？ 近日內地部門發佈了2018新生兒姓名列表，發現梓、子、芷，不分男女，身邊總會撞到幾個。

00後： 女：梓慧/梓萱/希彤/熹怡 男：子軒/梓熹/梓鋒/俊熙

根據內地最新發佈的

2018新生兒姓名列表，

「梓」、「子」、「芷」

是新一代，男女通殺大熱名字，

配在名字的中間，

後面搭甚麼字都好，

都不會出錯。

90後: 女：佩玲/思敏/穎詩/芷婷 男：嘉俊/偉傑/俊杰/家豪

（資料圖片）

相關文章：撞名又如何？不同年代公廁英文名 Jason、Tiffany、Jayden

90後的女生，

名字中一定有「思」、「詩」、

「穎」、「欣」、「婷」，

從這幾個單字無限配搭，

所以撞名機率很高；

男生方面都一樣，

「嘉」、「偉」、

「俊」、「傑」

都是百搭牌，

你的名字中，

又打了多少隻百搭牌？

80後 女：淑儀/嘉寶/美玲/麗珊 男：國強/國華/志偉/偉雄

（資料圖片）

「淑、寶、美、麗」

可謂80年代的改名四寶，

意思直接，

寄望女生賢良淑德、

如珠如寶、美麗動人。

而男生方面的改名四寶

是「國、強、雄、偉」

名字英氣，

你有發現上一輩的

親戚名字中

有這些字嗎？

（資料圖片）

萬年大熱： 女：嘉欣 男：浩然

能夠成為萬年大熱，

正是這兩個名字，

能貫穿幾個年代。

不計一般市民中

數之不盡的「嘉欣」，

談演藝圈已有林嘉欣、

李嘉欣、龔嘉欣、鍾嘉欣；

中學時期一定會遇過「浩然」，

而演藝圈的代表就有黃浩然。