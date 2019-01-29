日媒列2018吸金力排行榜　指「嵐」休團經濟損失高達1000億円

撰文：許桂洋
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出道二十年的日本男子偶像天團「嵐」日前宣佈將於2020年尾停止活動，消息一出即鬧得滿城風雨。
有日媒統計2018年藝能界、ACG界吸金力排行，指出「嵐」休團可能造成每年1000億円損失。
「嵐」五子日前召開記者會交待休團事宜。（網上圖片）
「嵐」吸金力連續三年第一
日本博報堂統計去年出藝能界、ACG界的關連商品、演唱會等活動的銷售額，嵐毫無懸念地以328億円（約23.5億港幣）連續三年位列第一。
嵐の経済効果も凄いけどその下にアイマスやラブライブ、Fate、とうらぶetc……— 第２２ＳＡＳ連隊隊員 (@SAStaiinn) 2019年1月28日
ヲタコンテンツってここまで経済効果があったのか。 pic.twitter.com/CFs5zsTn7I
不少媒體都指出「嵐」休團會造巨大經濟損失，第一生命經濟生命研究所首席經濟學家 永濱利廣表示除演唱會、CD外，再加上因「嵐」帶動的廣告、酒店、飲食、交通等消費，休團期間一年損失可高達1000億円。
永濱利廣表示酒店住宿方面消費甚高。（網上圖片）
雖說「嵐」的吸金力無庸置疑，但不少網民都對該排行感意外，如各ACG界代表、星野源單刀上榜等等。
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