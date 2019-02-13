【米線地圖🍜第27碗】旺角雲貴川風味　必試$54鮮紅湯底酸辣皇

《開罐》米線地圖第27集，米線專員Ruby到位於旺角的「雲貴川風味」一試「酸辣皇」，米線鋪上滿滿炸醬、豬肚、腩肉及腐皮，湯底紅得可怕，到底吃起來有沒有想像中那麼辣？

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★☆

點上點餐紙上的推介「酸辣皇」，一上桌果然有「皇者風範」！鮮紅的湯底刺激唾液，配上秘製腩肉、肚絲、炸醬及腐皮，滿滿一碗十分豐富！酸辣湯底除了色濃，質地亦十分濃稠，很適合重口味人士。點上中辣，大概是譚仔的小辣程度，對我來說頗具挑戰性，下次還是點小辣好了。腩肉果真是必點之選！腩肉屬厚身，眼看未見有肥肉部分，但咬下去十分軟腍，而且醃得入味，實在一絕！

+ 9 + 8 + 7

抵食指數：★★★☆☆

淨米線25元，加配料每款5至10元，若配凍熱飲品需加8元，價錢不過不失。我點上的「酸辣皇」，其實就是一碗四併米線，售$54。

配料多元化：★★★☆☆

配料選擇有36款，數量平平，亦未見十分特別的配料。私心推薦麻辣腩肉，厚身又軟腍，必試！

環境舒適度：★★★★☆

座位以靠牆卡位為主，椅子有軟墊坐得很舒服，而冷氣也十分充足！唯獨令我感到不適的就是射燈太多，有點刺眼呢。

獨食指數：★★☆☆☆

雖然這裡的小吃看起來超吸引，但沒有一人份的小食，而雞翼都由4隻起跳，一個人真的吃不了這麼多呢。另外座位上都是卡位，沒有獨食位置，一個人來的話很大機會要與別人共用卡位呢。

小心中伏位：二小伏💀



💀 「酸辣皇」是預先配好配料的米線，對選擇困難者的確是福音，但其實價錢是與自選米線一樣！

💀 吃不完想要外賣？外賣碗每個收取2元！

【食飽有下場】 過一條街就到新開張不久的商場T.O.P，這裡不時會有市集舉行，亦有不少日韓牌子進駐開分店，例如Aland、WEGO等等，成為新的潮流集中地！

雲貴川風味

地址：旺角西洋菜南街103－109號

​電話：2178 0886