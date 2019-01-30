【AV的錯】按摩棒慘被標籤為成人用品　廠商：這不能按摩「那裡」

對於這根可能是世界最有名的按摩棒，原來我們（特別是男生）一直誤會了它的用途，其實這並不是情趣用品，並不能用來按摩人體的「敏感部位」...

其實這叫作手持按摩棒，用來按摩緊繃的肩頸肌肉。（節目截圖）

被標籤成情趣用品



看到這枝按摩棒，多數人的第一反應就是聯想到情趣用品，但其實這只是用來按摩肌肉的正常保健產品。



其實這一切都得歸咎於AV業，因為成人影片中，經常看到男優手持這枝「電マ」刺激女優，令大眾誤認為這是按摩棒的真正用途。



點擊圖片或影片觀看途人看到按摩棒的反應

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沒有防水功能？！



廠商大東電機工業營業部長米澤孝文對產品被誤用於情趣用途表示十分困擾，因為該產品「完全沒有防水功能」，並不能用作按摩下體，一不小心就有觸電的危險。



他亦表示有不少用家經常提出加設防水功能的建議，明顯他們都誤會了按摩棒的正確用途...

這枝按摩棒原來沒有防水功能。（節目截圖）

看完這段趣聞後，發覺AV真的害人不淺呢...



沒想到這張圖是真的...

沒想到這張經典梗圖是真的...（網上圖片）

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