男友：「一去Working holiday就分手」　女友開PO求助惹網民熱議

大學生去不去Working holiday好呢？近日有女網民在連登分享，指男友表示，「一去working holiday就分手」，引起網民熱議。

有絲打在連登上分享

每次跟男朋友談及working holiday都會以吵架收場

直言「話以後都唔想再傾呢個話題 就收咗我線

點解男仔會咁抗拒去working holiday?」

她在貼文中表示

自己今年24歲而男朋友27歲

早於半年前已經向男方提出

希望自己可以去working holiday

不過男方的前題是要先分手

而令女生打消了念頭

樓主留言全文。（連登截圖）

最近女生又再次向男生提出

如果兩個人一起去的話又如何呢

結果男生反應非常大

更直接cut線

我本來覺得，我哋可以兩個一齊離開香港，體驗同香港唔同嘅生活，兩個人喺埋一齊就唔會出現無安全感嘅問題，而且兩個人遠離屋企生活，咩都要靠自己解決，經歷完一年，感情會更加好。

不過網民問多兩問發現案情並不單純

原來樓主的男友正在半工讀MASTER

加上已經27歲正值事業發展期

幾乎一面倒指樓主拖男友後腿

而樓主亦似乎被一眾網友說服

【1.男友有自己計畫】

網民認為男友對未來已經有打算。（網絡圖片）

比較多網友指出男友的想法很成熟

因為正值事業的搏殺期

加上他正攻讀MASTER

不少網民都覺得男友對未來有計畫

如果真的放下在香港的一切到外國

回來之後他的事業可能要由零開始

因此才不會跟女友一起去working holiday

半工讀 + master，即係已經有條算明確的path同目標，working holiday多數係唔知自己想點，想試吓外國生活的人，其實問得多去過的人都知對前途冇特別幫助，但人生叫多個體驗，有好有唔好。

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【2. Long D冇好結果】

大家都明白，long d大多沒有好結果。（網絡圖片）

亦有不少朋友指出

男友要求分手的決定成熟

因為大家都知道long d是很痛苦的事

不過他亦沒有阻止女生去working holiday

最合理的解決方法就是分手

只是長痛不如短痛

你男朋友畀晒選擇你，佢心底知道long d無好結果，先唔好講信唔信任嗰啲，呢啲永遠預計唔到，所以第一次佢先同你講，一係分手一係唔去。

【3.working holiday是逃避？】

working holiday就是逃避？（網絡圖片）

樓主指自己希望

「攞一年時間體驗外國生活

人哋成日話

外國生活節奏無香港咁快

外國人生活態度係比較放鬆

外國交通無香港咁方便

呢啲嘢 我都想感受一次」

不過有不少網人民都認為

樓主的心態其實是逃避

分分鐘連自己都不知道

因為working holiday只是一個手段

可能是希望在外國發展

或者有相關工作經驗

如果只是為了體驗的話

去一個長旅行都可以

就當你真係想體驗，你去一個月旅行都體驗到，其實旅行，都大把同外國人交流既機會，至於體驗其實係睇人，working holiday返來覺得體驗好多嘅人，通常本身已經目標清晰，儲左筆錢去好多地方遊歴，最多唔夠錢花一兩個月打工，之後又去旅行，換言之，即係long holiday，working嘅比重唔會多，冇咩人係打足一年工之後覺得自己攞到好多野走。

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【4.好好珍惜為未來打算的男友】

網民叫樓主好好珍惜為未來計畫的男友。（網絡圖片）

網民認為男友已經在為未來打算

樓主都提過希望跟他過人世

因此更不應該在他的搏殺期拖後腿

更有網民分享自己「朋友」女友移民的經歷

很多時一些衝動的決定就斷送一段感情

擁有一個為大家未來著想的男友

樓主應該感到慶幸

更有絲打笑言二人應該分手

自己再去結識樓主男友

而樓主亦開始明白男友的心意

「諗返轉頭，其實又係，就有諗過我哋將來先會咁堅持，咁拼搏」

【5.價值觀不同】

有網民認為，男生似乎不太懂得跟樓主溝通。（網絡圖片）

是一個老生常談的理由

不過網民指出的是

男生似乎不太懂得跟樓主溝通

其實樓主亦不是不明事理

只是覺得男友反應有點大

因為不同人有不同的經歷

未必互相完全合拍

希望大家可以互相多溝通

我覺得你男朋友都有佢嘅睇法佢嘅道理，兩個人冇可能咩都一樣睇法，問題係應該要傾，而唔係嘈交，如果真係想一世行落去，兩個人一定要能夠開心見誠，祝你地真心傾到，唔好又嘈

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【6.互相理解】

樓主看完了大家的留言後：「多謝咁多巴絲咁夜仲打咁多字同我傾，明白多咗男朋友係點諗」（網絡圖片）

其實樓主都知道自己的問題

更直言是「求＿醒」

經過網民的洗禮後

終於百＿成材（X）

明白男友的苦心（O）

多謝咁多巴絲咁夜仲打咁多字同我傾，明白多咗男朋友係點諗，係我諗嘢無佢咁長遠，同埋太唔現實，其實一開始同佢傾電話本身氣氛都幾好，係講到working holiday先即刻變臉，未試過咁嚴肅同我講嘢，佢真係好在意呢件事，所以我以後都應該唔會再提working holiday嘅事喇。

自此她的故事就未有下文

不過不少巴絲都祝福他們可以走下去

看完了他們的故事

你又有沒有甚麼想法？

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